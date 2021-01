Offre Alternance : Chargé(e) de Projets Digitaux – La Sueur

CHARGÉ(E) DE PROJETS DIGITAUX

ALTERNANCE

Contrat : ALTERNANCE

Temps de travail : Temps complet

La Sueur est un média français en pleine expansion spécialisé dans la culture sport. En rejoignant la Sueur, vous évoluerez dans un environnement stimulant à « l’esprit start-up », auprès d’une équipe de passionnés (le mot est faible).

Nous recherchons un alternant pour 6 mois minimum à partir de février 2021, à Versailles. Ce contrat pourra déboucher sur une offre d’emploi.

Missions :

Au sein du Département Communication, le Chargé de Projets Digitaux assiste l’équipe sur le développement et l’animation des différents contenus et plateformes gérés par La Sueur. Vous prenez en charge le suivi des projets digitaux (web, podcast, social media et brand content) pour la marque La Sueur.

Compétences :

Très bonne maitrise du marketing digital et réseaux sociaux

Bonne maîtrise des logiciels de PAO

Excellentes capacités rédactionnelles en Français (!)

Bonne maîtrise de l’Anglais

Profil :

Être passionné de sports, une appétence pour les sports de combat est un GROS plus

Une créativité inépuisable

Grande autonomie et proactivité

Capacité à travailler avec des délais courts, fixer les priorités et gérer le stress

Discrétion (!!)

Niveau d’études min. requis :

Bac+2

Niveau d’expérience min. requis :

PEU IMPORTE. Tant que vous avez la passion, l’enthousiasme et que l’on peut créer une relation de confiance, les compétences se développeront, quel que soit le domaine. 😉

Durée et localisation :

6 mois minimum, dans nos locaux de Versailles (télétravail évidemment possible).

POSTULER SUR JOBS@LASUEUR.COM