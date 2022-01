Offre de Stage : Assistant chef de projet événementiel – TPS Conseil

Sport Business

Stage Assistant chef de projet événementiel

Marketing/Communication on-line (Content marketing et social media)

Ouverture au conseil en stratégie auprès des organisations sportives

Domaine de formation

Événementiel – Marketing/Communication/Conseil/Sport

Mission

TPS Conseil SAS est un acteur majeur du conseil en management et en stratégie sportive.

Nous recherchons un(e) stagiaire « Assistant(e) chef de projet événementiel » pour organiser à nos côtés la 9ème édition des Trophées Sport & Management. Ce dispositif est organisé autour d’un appel à projets national valorisant les enjeux d’héritage liés au sport déployés par l’ensemble des acteurs de terrain dans toute la France, et d’une cérémonie de remise des prix rassemblant dirigeants et personnalités du sport, d’entreprises, de grandes écoles et d’universités, et de territoires. Cette édition prend une résonance particulière à moins de 1000 jours de l’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Nous recherchons une personne passionnée de sport, créative et motivée pour nous accompagner dans l’activation marketing et social média, et dans l’organisation de cet événement unique qui mobilise tous les acteurs clés de l’écosystème sportif français.

Rattaché directement au président de la société, le(la) stagiaire aura pour missions de :

– Promouvoir les appels à projets et l’événement auprès des médias et des différents publics concernés,

– Développer les partenariats,

– Participer à son organisation depuis l’appel à projets jusqu’aux retombées média de la cérémonie à l’Assemblée nationale,

– Traiter les candidatures, et participer à la gouvernance du dispositif,

– Participer au développement de la stratégie web communication,

– Assurer le rôle de community management en relation avec notre agence web et animer dans ce cadre notre visibilité sur internet (site, posts réguliers, veille réseaux sociaux, gestion des leads, …).

– Gérer et développer les relations avec l’ensemble de nos partenaires média, institutionnels, sportifs et entreprises.

Le(la) stagiaire pourra aussi, en appui direct au président, prendre part à la définition et la mise en place des orientations de l’entreprise et être un soutien dans toutes ses activités auprès du monde du sport.

Profil

Formation Bac +4/5 ou Master Spécialisé : Grande école de Commerce ;

Excellente connaissance des médias et des réseaux sociaux. Content et community management.

Excellente communication écrite et orale. Connaissances en marketing, vente, communication, conseil stratégique et organisation d’événements.

Sportif ou passionné de sport, vous savez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme et votre réactivité. Implication et bonne aisance relationnelle.

Autonome, esprit d’analyse et d’initiatives, connaissance de Photoshop, WordPress et du pack Office. Créatif, bon communicant.

Niveau(x) d’études : Bac + 4/+5. Grandes écoles

Durée

6 mois (4 ou 5 mois à partir de février/mars, 1 ou 2 mois à partir de septembre)

Rémunération : indemnité conventionnelle.

Postuler

Par email : jean-luc.sadik@tps-conseil.com

Modalités : CV + lettre de motivation

Site : www.tps-conseil.com

Infos localisation : Paris centre – Métro Bourse (L3) ou Grands Boulevards (L9) ou télétravail si les conditions sanitaires l’exigent.