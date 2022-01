Tennis – Eurosport présente son dispositif pour l’Open d’Australie 2022, Alizé Lim nouvelle consultante Discovery

Pour suivre l’Open d’Australie 2022 en France (17 au 30 janvier), les passionnés de tennis seront branchés sur les antennes d’Eurosport, diffuseur exclusif du tournoi.

Pour le premier Grand Chelem de la saison, Eurosport mutualisera de nouveau son équipe de consultants internationaux (Discovery) avec des interventions de Mats Wilander, Barbara Schett, John McEnroe, Mischa Zverev, Johanna Konta, Tim Henman, Chris Evert, John McEnroe, Boris Becker, Alex Corretja, …

Nouveauté, Alizé Lim rejoint la team de consultants de Discovery / Eurosport pour cet Australian Open. La française interviendra depuis Londres et le plateau virtuel « le cube » (télétransportation) pour réaliser des interviews des joueurs et joueuses de cet Open d’Australie 2022.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alizé Lim dans notre équipe pour l’Open d’Australie. Je pense qu’Alizé apportera une approche fraîche et dynamique à notre couverture » précise Scott Young, Vice Président Senior Content et Production chez Discovery, dans un communiqué.

Notons que Casper Ruud, actuel N°8 au classement ATP, a signé un contrat avec Discovery pour 2022 et 2023 qui permettra au groupe média d’avoir accès à des interviews exclusives et autres contenus au plus proche du joueur norvégien.

Let’s play!

Play for records, play for revenge, play for the impossible. Play for the crowd… and millions more.

The Australian Open – live on Eurosport, Eurosport App and discovery+ (selected markets) – from Monday 17 January. pic.twitter.com/tcxp6ZPORG

— Eurosport (@Eurosport) January 10, 2022