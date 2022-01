Mercato – La FIFA publie son rapport 2021 sur l’activité des transferts internationaux de joueurs de football (4,86 milliards de dollars d’indemnités)

En ce début d’année 2022, la FIFA publie son « Global Transfert Report 2021 » qui propose une vue d’ensemble du marché des transferts internationaux de joueurs et joueuses de football.

Précisons au préalable que le rapport concerne uniquement les transferts internationaux, comprenez ceux réalisés entre deux clubs de deux pays différents uniquement. Un transfert entre deux clubs de Ligue 1 Uber Eats n’est donc pas pris en compte par ce rapport.

Au total, le logiciel TMS de la FIFA utilisé par les clubs et les agents pour valider les transactions a enregistré un total de 54 739 transferts internationaux en 2021 dont 19 372 professionnels et 35 367 amateurs, hommes et femmes confondus.

4,86 milliards de dollars d’indemnités payés pour les transferts internationaux en 2021

Dans le détail, le football masculin professionnel a généré 18 068 transferts internationaux, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2020. Des transferts qui ont impliqué un nombre record de 4 544 clubs.

Au total, les indemnités de transferts payés pour les transferts internationaux se sont élevés à 4,86 milliards de dollars. Un chiffre en baisse par rapport à l’année 2020 (-13,6%) et 2019 (-33,8%).

Un rapport qui rappelle que très peu de transactions dans le football professionnel entraînent le paiement d’une indemnité de transferts. Sur les 18 068 transferts internationaux du foot masculin professionnel enregistrés en 2021, seuls 12,3% ont généré le paiement d’une indemnité.

Au total, 119 transferts internationaux ont généré une indemnité de transferts supérieure à 10 millions de dollars. La grande majorité des indemnités payées ne dépassent pas les 500 000 dollars.

TOP 10 des plus gros transferts internationaux 2021 (indemnités)

Les joueurs français rapportent le plus

Un rapport 2021 qui souligne que les joueurs professionnels français sont ceux qui ont généré le plus d’indemnités de transferts internationaux en 2021 avec un total cumulé de 643,6 millions de dollars.