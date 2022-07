Offre de Stage : Business Developer Junior – Scorecast Business

Société

Scorecast Business commercialise une plateforme de pronostics sportifs destinée aux entreprises. Dans un environnement sécurisé, personnalisable et clé en main, notre outil a conquis + de 1000 clients (sponsors, médias, sociétés privées/publics, cse…) pour organiser leurs concours de pronostics.

Ce second semestre 2022 est marqué par deux événements sportifs majeurs : la Coupe du monde de Rugby féminine et la Coupe du monde de Football masculine.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Business Developer Junior en stage pour rejoindre notre équipe commerciale pour une durée de 3 à 6 mois à partir du Jeudi 25 Août 2022

Missions

Sous la responsabilité de la direction commerciale, vos missions seront les suivantes :

– Gérer les appels entrants (compréhension du besoin client, prise d’informations et reformulation)

– Présenter les offres Scorecast Business et établir des devis

– Prospecter et fidéliser des nouveaux clients (B2B) à l’aide des outils commerciaux à votre disposition

– Assurer le suivi administratif

– Gérer un portefeuille clients / Account management

– Effectuer un reporting régulier à l’équipe commerciale.

– Participer à des événements promotionnels tels que des salons et autres conférences.

– Négocier et conclure la vente de notre solution

Profil

Nous recherchons une personne autonome et motivée, qui aime relever des défis et répondre aux objectifs fixés !

● Bac+3 minimum, école de commerce ou équivalent

● Tu as déjà une expérience commerciale réussie (6 mois minimum)

● Tu es capable de gérer des comptes clients seuls

● Tu es un excellent communicant, tant à l’écrit qu’à l’oral

● Tu disposes d’un réel esprit d’équipe

● Tu es à l’aise dans un environnement B to B

● Un bon niveau d’anglais serait apprécié

● Un intérêt pour le sport est un plus

● Maîtrise du pack Office exigée

Processus de recrutement

● Première entretien avec un commercial de l’équipe Scorecast Business

● Cas pratique

● Rencontre avec Anne-Marie et Alvaro, les dirigeants de Scorecast Business

Ce qui te plaira chez nous

● En rejoignant Scorecast, tu seras intégré.e dans une équipe agile, jeune et passionnée

● Un cadre responsabilisant : tu pourras non seulement enrichir tes compétences mais tes idées et ta proactivité seront reconnues

● Les petits plus : la possibilité de télétravailler, mais lorsque tu seras dans nos locaux dans le XIe arrondissement, tu pourras profiter d’un cadre de travail au top en plein cœur de Paris avec une magnifique table de ping-pong !

Rémunération

Stage rémunéré + 50 % du pass Navigo remboursé

Pour postuler

Merci d’adresser votre candidature (CV + mail de motivation) à l’adresse suivante : candidature@idalgo.fr