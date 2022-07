Offre de Stage : Développement Commercial – T24 Xtrem Triathlon

Le T24 Xtrem Triathlon recherche son futur talent !

Avec 900 participants et 100% de satisfaction lors de la 2ème édition de notre course à l’île de Ré et avec nos 2 premières éditions qui auront lieu cet automne au Touquet et à Bormes-les-Mimosas, le T24 XTREM TRIATHLON s’impose depuis l’année dernière comme un OVNI dans l’organisation de course de triathlon extrême.

Nous recherchons un(e) Stagiaire Commercial(e) à partir du 1er septembre 2022 pour une période de 6 mois. Poste à pourvoir dans nos futurs locaux à Paris (75).

Au sein du T24, tu seras rattaché(e) à la Direction et ton rôle sera de développer la stratégie commerciale.

Qu’est-ce que le T24 Xtrem Triathlon ?

• Notre concept : Participer en Individuel ou en Relais par équipe de 2, 4 ou 6 personnes pour faire le plus long triathlon possible en :

– 4 heures de natation

– 12 heures de cyclisme

– 8 heures de course à pied

• La 2ème édition du T24 aura lieu les 25 et 26 juin 2022 dans le cadre paradisiaque de l’île de Ré

Tes missions au sein de la team T24 :

Gestion de projet Recrutement des bénévoles

• Faire grandir la base de données de bénévoles (prospection téléphonique notamment)

• Mettre en place les missions de bénévolat et les attribuer (création de fiches de poste)

• Faire partie de l’équipe responsable des bénévoles lors de l’événement

Gestion de projet Organisation de la course et du Village de course

• Identifier et comprendre les besoins en fournisseurs pour le village de course

• Participer au rétroplanning et à la mise en place de la course (partie Village de course)

• Identifier les meilleurs fournisseurs (rapport qualité / prix)

Gestion de projet Communication

• Participer à des actions ponctuelles sur nos réseaux sociaux

• Participer à la stratégie de la communication terrain et aux relations avec la presse

Profil recherché :

On ne te demande pas d’avoir les capacités physiques de Vincent Luis, mais :

• D’avoir un niveau BAC + 3/4 minimum

• D’être très rigoureux(se), appliqué(e), méthodique, autonome, très dynamique et avoir

l’esprit d’équipe

• D’avoir un vrai tempérament de négociateur

• Et si tu pratiques le triathlon, c’est un plus mais ce n’est pas obligatoire !

Gratifications :

Montant minimum légal + 50% carte de transport + Tickets restaurant

Si tu te reconnais, n’hésite pas à envoyer ton CV et ta lettre de motivation à : contact@t24-xtremtriathlon.com !