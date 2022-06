Offre de Stage : marketing digital et customer success – GRANDPRIX

DESCRIPTION DU POSTE

En étroite collaboration avec le responsable de la régie publicitaire de GRANDPRIX.info, tu participeras au suivi et à la création des campagnes publicitaires et au développement commercial de l’offre digitale.

Tu auras pour mission :

– La mise en place des campagnes digitales sur GRANDPRIX.info et GRANDPRIX.tv.

– La veille concurrentielle et la participation à la construction de l’offre digitale GRANDPRIX.info (web, réseaux sociaux…).

– L’accompagnement des clients dans tout le parcours d’après-vente.

PROFIL RECHERCHÉ

Atouts :

-De formation marketing/communication digitale et commerciale, tu as une expérience réussie dans l’univers de la vente ou du digital.

-Tu as une appétence avérée pour les contenus numériques, les NTIC et l’économie digitale.

-Tu as le sens commercial, tu es force de proposition et as le goût du challenge.

-Tu es autonome mais tu aimes travailler dans une équipe.

Les plus :

-La connaissance des acteurs du secteur équestre

-La maîtrise de l’anglais

-L’expérience de la suite Adobe

Profil : Tu es organisé(e), passionné(e) ambitieux(se) et malin(e). Mais surtout, tu es sympa (toujours), avec de l’humour (même un peu nul) et une mentalité start-up (indispensable).

Valeurs : Nous ne recrutons que des gens curieux, fondamentalement bienveillants et positifs. Nous recherchons des personnes motivées, impliquées, autonomes, capables de penser en dehors des standards établis et dotées d’un bon relationnel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Timing : À partir de juillet 2022 (stage de 6 mois)

Poste : Stage rémunéré (+ Pass Navigo remboursé à 50%)

Place to be : Asnières-sur-Seine (92)

CV + lettre de motivation sont à envoyer par mail à : eleonore.magnien@grandprixgroup.com

À propos de GRANDPRIX

Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX se développe autour de deux grands piliers : son activité média et son activité évènementielle. D’une part, le groupe est présent historiquement dans la presse écrite avec son magazine GRANDPRIX, le mensuel de référence des passionnés du monde équestre et son titre bimestriel GRANDPRIX Heroes. GRANDPRIX s’illustre aussi sur le digital grâce à deux supports. GRANDPRIX.info traite l’actualité de toutes les disciplines équestres pour plus de 50 000 visiteurs chaque jour. La plateforme GRANDPRIX.tv offre une vidéothèque de plus de 3 millions de parcours sportifs, diffuse plus de 250 événements équestres par an et propose en accès libre des programmes et reportages exclusifs. Producteur en plus d’être diffuseur, le groupe a développé sa propre expertise audiovisuelle dans les sports équestres. En janvier 2022, GRANDPRIX.tv et ClipMyHorse.TV ont signé un partenariat de diffusion. Le groupe GRANDPRIX produit désormais en exclusivité les contenus de ClipMyHorse.TV en France.

D’autre part, GRANDPRIX Events bénéficie de dix ans d’expérience dans l’organisation d’événements nationaux et internationaux, avec l’ambition d’offrir du très beau sport au grand public et passionnés, dans des lieux mythiques qui incarnent l’histoire du monde équestre. Parmi ses rendez-vous annuels figurent LONGINES DEAUVILLE CLASSIC, disputé au cœur du prestigieux Pôle International du Cheval (PIC) Longines-Deauville, FONTAINEBLEAU CLASSIC, organisé au Grand Parquet de Fontainebleau, ou encore CABOURG CLASSIC, à l’hippodrome de Cabourg. En 2022, GRANDPRIX Events orchestrera deux nouveaux événements : COMPIÈGNE CLASSIC, au stade du Grand Parc, et le CSIO de Deauville, au PIC.