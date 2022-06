Offre Emploi : Assistant de Direction H/F – SPORTFIVE

Rattaché.e à la Direction Générale de SPORTFIVE MEA, vos missions seront les suivantes:

– Le suivi et la gestion de l’agenda de la Direction Générale ;

– La prise et la gestion des appels de la Direction Générale ;

– Prise de rendez-vous ;

– Traitement et suivi des différents dossiers qui lui seront confiés par la Direction Générale ;

– Organisation des déplacements pour tout le personnel ( y inclus les visas) ;

– Préparation et/ou contrôle des notes de fais ;

– Assistanat (courrier, classement, archivage, commande fournitures, boissons …) ;

– Intervention en support aux différents services de la Société.

Formation: Bac+3 minimum

Expérience: Une expérience professionnelle en tant qu’Assistant(e) auprès d’une Direction

Langue: Trilingue(Anglais –Arable -Français)

Informatique: Excellente maîtrise des outils du pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et d’internet.

Qualités: Qualités rédactionnelles

Polyvalence

Très bon relationnel et savoir faire preuve de diplomatie

Bonnes capacités d’adaptation

Contact : sarah.omer-osman@sportfive.com