Offre Emploi : Chargé(e) de Clientèle – Tecnifibre

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE – CDD

TECNIFIBRE, marque internationale du groupe LACOSTE, recrute un(e) chargé(e) de clientèle à durée déterminée (6 mois) pour contribuer à son développement dans les domaines du tennis, squash et padel.

MISSIONS PRINCIPALES :

Vous êtes intégré(e) au sein du département Administration des Ventes et reportant au Manager ADV Pays Directs. Vous travaillez avec nos clients France mais aussi avec quelques clients européens et des grands comptes. Votre rôle consiste à :

– Assurer le traitement, la saisie et le suivi des commandes

– Assister les forces de ventes et les Directeurs commerciaux sur différentes missions

– Participer au développement du chiffre d’affaires et à la satisfaction client

– Participer à la relance clients et à la gestion des litiges en relation avec le service commercial

– Participer à la gestion des contrats de partenariats Clubs sur le plan administratif et au traitement des expéditions

– Participer à la mise à jour et au développement de notre site BtoB

PROFIL :

Vous aimez le sport et plus particulièrement les sports de raquettes (tennis, squash, padel). Votre facilité de contact vous permet de créer rapidement de la confiance et de l’écoute auprès de vos interlocuteurs.

D’une très bonne rigueur administrative, vous êtes quelqu’un d’organisé et précis avec un grand sens du service client.

▪ Diplômé(e) d’une formation bac + 2 minimum

▪ Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (pack Office).

▪ Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe

▪ Maîtrise de l’anglais à l’écrit et l’oral et éventuellement d’une 2ème langue étrangère.

Le poste est basé à Feucherolles (78).

Attention : véhicule obligatoire (pas de transport en commun à proximité de l’entreprise)

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à Manuelle Felloni, export@tecnifibre.com