Axel Toupane signe chez Puma

Le basketteur français, champion NBA 2021, qui évolue actuellement au Paris Basketball devient ambassadeur chez Puma.

Expérimenté, titré et atypique. Voilà comment on pourrait résumer la carrière d’Axel Toupane en quelques mots. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Puma devient ainsi son équipementier. L’ailier français évoluait jusque-là avec des Nike sur les parquets de Betclic Elite. Cette nouvelle signature souligne encore un peu plus les investissements grandissants de la marque allemande dans le basket.

Puma détient désormais plusieurs joueurs de NBA comme RJ Barrett des New-York Knicks ou encore Marcus Smart des Boston Celtics, mais également Dennis Schröder des Lakers entre autres. La tête d’affiche de la marque dans ce sport reste LaMelo Ball (Hornets) qui a notamment sa propre signature shoe chez Puma.

Avec Axel Toupane, Puma choisit l’expérience d’un joueur qui évolue en France. Le nouvel équipementier du joueur l’aidera également dans ses projets extra sportifs, avec notamment le développement de son association «Les Prochains Leader ». Créée en 2021, cette sstructure propose un programme de leadership et d’éducation à travers l’entrepreneuriat et le sport.

