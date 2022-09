Offre Emploi : Chef(fe) de Projet Marketing, Vente et Déploiement – mojjo

mojjo révolutionne l’expérience du tennis et du padel grâce à sa technologie unique de traitement d’image et d’intelligence artificielle capable d’analyser les matchs à la volée.

Les bornes & caméras mojjo installées sur les courts permettent aux joueurs de revivre leurs matchs, de suivre l’évolution de leurs statistiques et de partager leurs performances avec leurs coachs ou leurs amis.

DESCRIPTIF DU POSTE

En lien avec l’équipe mojjo, vous aurez notamment en charge :

– La relation avec les prospects (FR & International), les démos produits

– La formalisation des ventes et des contrats

– La formation des coachs et l’accompagnement au lancement du service

– Le suivi de la relation commerciale avec les clubs (FR & International)

– La participation au support auprès des clubs et des clients

– Le mailing et la communication sur les réseaux sociaux

PROFIL

– Passionné(e) par le tennis, le padel et l’innovation

– Bac +4/+5, sortie d’école ou junior

– A l’aise à l’oral et à l’écrit en anglais

– A l’aise avec la suite MS Office ou équivalent

– A l’aise avec les réseaux sociaux

– Rigoureux(se), organisé(e), autonome

– Maîtrise de photoshop et/ou d’un logiciel de montage vidéo serait un gros plus

CONDITIONS

– Rémunération : suivant profil

– Localisation : poste basé à Paris 19ème

– Contrat : CDI

– Début de la mission : dès que possible

Contact : jobs@mojjo.io