Unibet mise sur Ciryl Gane dans sa nouvelle publicité TV

Quelques jours après l’évènement UFC Paris durant lequel Ciryl Gane a brillé, l’opérateur de paris sportifs Unibet dévoile son nouveau spot publicitaire avec le combattant français.

Conçue par l’agence Willie Beamen, la campagne « Par les joueurs, pour les joueurs » met en scène des joueurs utilisant l’appli dans leur quotidien.

« Nous avons souhaité placer le téléphone et l’application au cœur du scenario. Le film est une grande déambulation à travers les différentes fonctionnalités de l’appli. On passe d’un parieur et d’une fonctionnalité à l’autre par des transitions ultra fluides visant à valoriser la prise en main intuitive et la facilité d’utilisation de l’appli », explique Nicolas Moreau, Directeur de Création chez Willie Beamen dans un communiqué.

Une prise de parole qui illustre la volonté qu’ont les opérateurs à positionner le betting ces dernières années comme un « geste » du quotidien, cool et lifestyle. Ces dernières années, le betting semble avoir réussi son « pari » de dépasser et toucher le simple passionné de sport. A coup de campagnes marketing percutantes, le « Betting » semble toucher un public beaucoup plus large que le simple passionné de sport.

En 2021, les français n’auront jamais autant parié en ligne. Au total, près de 7,9 milliards d’euros ont été placés sur des sites agréés par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Depuis 2017, les mises ont progressé de 214%.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

A lire aussi