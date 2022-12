Offre Emploi : PMO mise en configuration du site – Fédération Française de Tennis

La Fédération française de tennis (FFT), fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle est également propriétaire et organisatrice de grands tournois internationaux comme Roland Garros ou le Rolex Paris Master. Enfin elle assure la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux olympiques et paralympiques.

La FFT va accompagner l’organisation de l’Evénement sportif majeur de l’été 2024, et dans ce contexte elle recrute un/une PMO mise en configuration du site.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste en CDD à objet défini à pourvoir dès le mois de janvier pour une durée de 22 mois.

La direction Grand Evènement 2024 a pour missions principales :

– de la supervision, de la coordination et de l’animation des équipes de livraison opérationnelle et de compétitions ;

– de la planification de l’événement et le séquencement de publication des Livrables ;

– de la conformité des Livrables et le respect des délais en lien avec la planification ;

– de la mise en œuvre du processus de contrôle et de changement ;

– des rapports et tableaux de bord, selon un cadencement progressif (mensuels, bimensuels, hebdomadaire) et conformément aux exigences et formats du Comité d’organisation de l’évènement sportif majeur de 2024 ;

– de la relation avec le Sport manager Boxe pour la préfiguration de dispositif opérationnel spécifique à ce sport ;

– de s’assurer de la bonne intégration de l’ensemble des parties-prenantes dans la planification et les opérations ;

– de participer aux séances de coordination avec le Comité d’organisation de l’évènement sportif majeur de 2024 ;

– du management des ressources des équipes de livraison opérationnelle et de compétitions, en lien avec les ressources en charge de la Gestion du personnel.

Le/la PMO mise en configuration du site est rattaché/e au Manager en charge des opérations évènementielles au sein de la direction Grand Evènement 2024.

Sous la responsabilité du Manager, il/elle intervient sur les différentes phases du projet et aura pour missions :

– La production itérative du planning MS Project qui regroupe les actions à mener par toutes les parties prenantes de l’Evènement concernant les infrastructures temporaires et couvrant les périodes de montage, transition et démontage

– Le suivi des jalons opérationnels liés au planning MS Project établi

– L’animation des réunions transverses avec le Comité d’organisation et/ou avec l’ensemble des contributeurs internes et externes

– La préparation des revues du planning, à récurrence mensuelle

– L’intégration des parties prenantes et la compilation de leurs informations

– Le suivi et le co-arbitrage des sujets avec le Comité d’organisation ainsi que la mise en avant des incohérences

Compétences nécessaires :

• MS Project

• Anglais professionnel

• Aptitude à la gestion et management de projet

• Maîtrise du secteur de l’évènementiel et de ses prestataires

• Pack office

Qualités requises :

• Créativité et curiosité

• Polyvalence, flexibilité et adaptabilité

• Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation

• Esprit d’équipe et dynamique

• Gestion du stress, réactivité et diplomatie

• Qualités rédactionnelles et relationnelles

Formation/Expérience :

• Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine événementiel

• Expériences opérationnelles similaires probantes

Contact : recrutement@fft.fr