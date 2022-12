Rugby – Kappa prolonge son partenariat avec la Champions Cup et l’EPCR Challenge Cup

La marque italienne Kappa, partenaire de l‘European Professional Club Rugby (EPCR) depuis 2019, a annoncé il y a quelques jours la prolongation de son contrat.

L’EPCR annonce que Kappa continuera à être le partenaire technique de la Champions Cup et également de l’EPCR Challenge Cup. Et ce jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. La marque italienne fournit depuis 2019 la tenue des officiels de match (arbitres), ainsi que des vêtements pour le personnel de l’EPCR.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec Kappa qui est l’une des marques leaders de vêtements de sport et lifestyle dans le monde entier, et de voir nos officiels de match équipés de tenues de la plus haute qualité » a réagi François Vergnol, directeur marketing et commercial de l’EPCR, dans un communiqué.

