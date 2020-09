Offre Emploi : Social Media Manager – Amos Group

SOCIAL MEDIA MANAGER

Groupement d’école de commerce spécialisées dans le sport, l’hôtellerie et le design recherche son social media manager.

Les médias sociaux n’ont pas de secrets pour vous. Qu’il s’agisse de formats, de tendances, d’usages, de trend topics, d’algorithmes, de mécaniques d’engagement, de case study…Intégré au sein de la Direction Marketing & Communication du Groupe ACE EDUCATION vous êtes en charge de l’orchestration et du pilotage des activités Social Media du groupe accompagné d’une équipe de chargé.e.s de communication que vous animez sur ces domaines.

Vos missions :

• Définir et déployer la stratégie « Social Media » sur les réseaux sociaux pour l’ensemble des marques

• Mettre en place et déployer des plans d’actions en vue d’accroitre les performances des réseaux sociaux sur chaque marque

• Créer et piloter les campagnes « social media » sur nos différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube…) : engagement, collecte de leads, conversion, acquisition

• Développer la notoriété des marques auprès des différentes communautés, optimiser leur Ereputation

• Animer des communautés conviviales (étudiants, alumni, partenaires)

• Créer et gérer les partenariats bloggeurs et influenceurs et de communautés autour des marques

• Définir la ligne éditoriale de chaque marque

• Construire et piloter la roadmap et les plannings éditoriaux en lien avec le Directeur Marketing

• Concevoir et déployer la charte de communication sur chacune des marques

• Produire les contenus en respectant l’univers et le ton de voix de nos marques (textes, visuels, vidéos, …) afin de fédérer et d’augmenter l’engagement des internautes

• Mettre en place un reporting afin d’analyser les performances Reportings mensuels, analyse des performances des marques et recommandations d’optimisation.

• Mettre en place une veille sectorielle : des actualités des secteur d’activité et de l’actualité générale et une vielle technologique : s’informer des best practices, tendances et innovations en Social Media

Profil recherché

De formation supérieure bac +4/+5, minimum en école de commerce ou école de communication vous avez au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire. Vous avez travaillé en agence, ou sur un poste similaire chez l’annonceur ; vous avez une première expérience en management et management de projets, vous avez une véritable expertise en gestion de communauté, réflexion de création de contenus stratégiques sur les réseaux sociaux et communication interne.

Vous êtes passionné(e) par les médias sociaux, leurs possibilités et les opportunités relationnelles qu’ils offrent entre les marques et leurs publics. Grâce à votre veille active et votre expérience, vous les comprenez. Vous savez ce que l’on peut y faire, ou pas. Vous savez comment les pousser au bout de leurs possibilités, voire comment les détourner et imaginer des concepts de communication pertinents et innovants. Vous maîtrisez les outils de programmation, d’achat média, d’écoute sociale, d’organisation…

Vous avez un goût pour l’écriture. Votre orthographe est irréprochable.

Extrêmement rigoureux(se), vous êtes précis(e) et avez le sens du détail. Vous avez un véritable esprit d’équipe.

Une bonne maitrise de l’anglais est indispensable pour ce poste.

Période

Temps plein, CDI

Salaire en fonction du profil

Le poste est à pourvoir immédiatement

Pour Postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutementdrh@amos-group.fr