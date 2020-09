Offre Emploi : Chargé(e) de communication – Fédération Française d’Aviron

Secteur : Sport

Association : Fédération Française d’Aviron

Poste à pourvoir : CDI, dès que possible

Poste basé : 17 bd de la Marne – Nogent-sur-Marne (94)

Rémunération : selon profil

CONTEXTE

La Fédération Française d’Aviron a pour mission de développer la pratique de l’aviron sous toutes ses formes (rivière, mer et indoor). Ayant la volonté de renforcer sa présence dans les médias traditionnels et digitaux, la FFAviron recrute une personne afin de renforcer son équipe de communication.

MISSIONS

– Élaborer et animer le plan de communication concernant les programmes de développement lancés par la FFAviron (Aviron indoor, Aviron de mer, Aviron Handicaps, Aviron Féminin…)

– Gérer la communication « social media » de la FFAviron :

o Animer les communautés de la FFAviron sur les réseaux sociaux

o Établir un reporting régulier de l’activité sur les réseaux sociaux de la FFAviron

– Piloter la relation avec les médias : rédaction de communiqués et de dossiers de presse, organisation de conférences de presse, valorisation des événements, des résultats, gestion « book presse »

– Être force de proposition concernant les actions contribuant à développer la visibilité de la FFAviron

En soutien de l’équipe de communication existante :

– Rédiger des articles pour le site internet

– Réaliser la communication et la promotion des événements nationaux

– Accompagner la réalisation de contenus multimédias

– Participer à la définition de supports de communication

PROFIL

Diplômé de bac +4/5 ou équivalent, vous justifiez d’un an d’expérience au moins sur un poste similaire.

Merci d’indiquer un contact lié à cette expérience.

Compétences requises :

– Appétence pour le sport en général, la connaissance de l’aviron est un plus

– Connaissance des enjeux et des rouages d’une organisation sportive

– Maitrise du Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) et des médias sociaux

– Gestion des relations avec des prestataires externes – recrutement, suivi budgétaire,…

Qualités requises :

– Facilités rédactionnelles

– Autonome

– Polyvalent

– Bon relationnel / Adaptabilité

– Rigueur / Sens de l’organisation

Compétences appréciées :

– Connaissance des outils PAO

– Maitrise d’un logiciel de type Final Cut et/ou Adobe Première

Possession du permis B : déplacements y compris le week-end

Merci de faire parvenir votre CV par mail accompagné d’une lettre de motivation à : vanessa.lete@ffaviron.fr