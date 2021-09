Participez au SPORTEL Monaco 2021 (5-7 octobre), l’évènement incontournable des acteurs du sport et des médias

Du 5 au 7 octobre 2021, Monaco accueille le SPORTEL, l’évènement incontournable des acteurs du sport et des médias.

Au Grimaldi Forum, les professionnels du secteur participeront à l’évènement qui est de retour en présentiel. De nombreuses sociétés seront présentes comme Endeavor, DirectTV Latin America, ESPN, Fox Sports, Major League Baseball, LaLiga, Matchroom, Eurosport, Feedconstruct, Eurovision, ITF ou encore Cleeng et Phenix, Sportall, Sportaway, Toch AI, Quidich Innovation, Triton Poker Series, Freeway & Dreamwall pour n’en citer que quelques-unes !

Participez au SPORTEL 2021 !

Jusqu’au 4 octobre, bénéficiez d’une réduction de 14% sur votre inscription pour participer à cet évènement avec un tarif de 1 030 euros.

En outre, l’évènement propose également une offre pour les exposants et une offre pour les partenaires. Sport Buzz Business, partenaire média de cette édition 2021 vous donnez rendez-vous sur place.

Depuis plus de 30 ans, SPORTEL évalue les tendances du marché et ses dernières éditions ont montré la nette propension au développement du secteur des nouvelles technologies. Les solutions vidéo inédites, l’optimisation de la monétisation des contenus, ou encore l’esport sont des domaines bien représentés sur le marché.

Outre l’aspect networking et business, le SPORTEL proposera des conférences et masterclass avec un contenu sur mesure pour les professionnels présents. Pour découvrir le programme complet et les speakers, c’est ici !

Dans le même temps, SPORTEL Awards se tiendra également au Grimaldi Forum Monaco du 3 au 5 octobre, l’occasion de récompenser les plus belles et les plus marquantes séquences sportives de l’année. SPORTEL Awards accueillera également la finale 2021 de la Ligue Française de League of Legends (LFL), le 4 octobre au Grimaldi Forum.

Le public pourra également assister le lundi 4 octobre à la projection en avant-première du documentaire « Résilience », au Grimaldi Forum, présenté par Kevin Rolland, l’ancien skieur freestyle connu sous le nom de « Flying French Man ». Une session de questions-réponses suivra la projection.