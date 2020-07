Rugby – La Section Paloise dévoile la campagne « Le Maillot le plus vert »

Cette semaine, la Section Paloise a dévoilé la campagne « Le Maillot le plus vert » en collaboration avec son équipementier Macron et son sponsor principal Total. Un projet conçu et produit par Publicis Sport et l’agence Marcel.

Pour la saison prochaine, la Section Paloise Béarn Pyrénées propose à ses supporters le premier maillot réplica du TOP 14 fabriqué à 100% à partir de matières plastiques recyclées. Dans le détail, un maillot est fabriqué avec l’équivalent de 13 bouteilles de 0,5L. Une démarche écoresponsable qui pourrait bien devenir un axe majeur du club sur le long terme.

« Après avoir convaincu notre client Total de l’intérêt de ce projet, nous l’avons ensemble présenté à la Section qui a tout de suite adhéré. Le club est en effet un acteur local très engagé dans la responsabilité environnementale et ils ont contacté Macron pour étudier la faisabilité du projet » nous précise Guillaume Cossou, Managing director de Publicis Sport. « Nous avons eu le feu vert de ces derniers pour avancer et à partir de là nous avons orchestré le projet en mobilisant les équipes créatives de l’agence Marcel qui nous accompagnent au quotidien sur Total. Il nous fallait réussir le lancement de l’opération avec une prise de parole impactante ».

Pour l’occasion, c’est le Président de la Section Bernard Pontneau qui « mouille le maillot » dans une vidéo reveal de l’opération.