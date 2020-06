Shopping – Beats dévoile 4 nouveaux coloris des Powerbeats Pro

Il y a quelques jours, Beats by Dr. Dre (Beats) a dévoilé quatre nouveaux coloris de l’un de ses bestseller, les Powerbeats Pro : Jaune Printemps, Rose nuée, Rouge lave et Bleu glacier.

Offrant jusqu’à 9 heures d’écoute, les écouteurs sans fil sont disponibles au prix de 249,95€.

Les principales caractéristiques :

• Une recharge en 5 minutes offre 1,5 heure de lecture grâce à la technologie Fast Fuel

• IPX4 résistant à l’eau et à la transpiration

• Accès à Siri mains libres en disant « Dis Siri » et rapidité de connexion sur les différents appareils iCloud améliorée grâce à la puce H1

• Class 1 Bluetooth

• Commande du volume et des pistes sur chaque écouteur

• Son puissant, équilibré avec gamme dynamique et isolation phonique

• Meilleure qualité d’appel téléphonique et gestion des appels depuis l’un ou l’autre des écouteurs

• Contours d’oreille réglables et sécurisés pour plus de légèreté, de confort et de stabilité lors des entraînements les plus intenses

• Quatre tailles d’embouts pour un son et un confort optimal