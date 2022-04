Mises, nombre de parieurs… Nouvelle année record pour les paris sportifs en France sur l’année 2021

Après une année 2020 impactée directement par la crise sanitaire et les annulations de compétitions sportives, le marché des paris sportifs en ligne a enregistré de nouveaux records sur l’année 221.

En 2021, les français n’auront jamais autant parié en ligne. Au total, près de 7,9 milliards d’euros ont été placés sur des sites agréés par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Depuis 2017, les mises ont progressé de 214%.

Entre l’année 2020 et 2021, la progression est de 47%, grâce notamment au retour à la compétition et l’organisation de l’UEFA Euro déplacé d’une année. Une compétition qui a elle seule à généré 435 millions d’euros de mises.

Autre chiffre intéressant, celui du Produit Brut des Jeux (PBJ) qui dépasse pour la première fois le milliard d’euros à 1,355 milliard. Pour rappel, le PBJ représente la différence entre les mises des joueurs et les sommes reversées aux joueurs et est considéré comme une sorte de chiffre d’affaires.

Enfin, le nombre de compte joueurs actifs (CJA) en paris sportifs a augmenté de 16% en 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 4,47 millions de joueurs.

Les 3 sports les plus pariés sont…

Sans surprise, le football est le sport le plus parié en France via les opérateurs en ligne avec 4,715 milliards d’euros de mises. Le podium est complété par le tennis (1,485 milliard €) et le basketball (1 milliard). Derrière, on retrouve le rugby, le hockey sur glace, le volleyball et le handball.

Un marché global en ligne des jeux d’argent et de hasard en hausse

En 2021, l’offre en ligne connaît une dynamique très importante et devient un moteur de la croissance globale du marché des jeux d’argent et de hasard. Avec un PBJ de 2,16 milliards d’euros, l’activité de jeux d’argent en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs, paris hippiques et poker) poursuit en 2021 sa progression très dynamique (+24% par rapport à 2020).

Des dépenses publicitaires également en hausse en 2021

Alors que certains opérateurs de paris sportifs sont de plus sous le feu des projecteurs (on pense notamment à Winamax), ces derniers n’ont jamais autant dépensé en investissement marketing qu’en 2021.

Au total et selon une étude de la société Kantar, les dépenses publicitaires des opérateurs en ligne (paris sportifs + hippiques + poker) sont passées de 161M€ à 191M€ entre 2020 et 2021 (+19%). Des dépenses qui sont majoritairement tournées vers le digital.

Les opérateurs agréés par l’ANJ (avril 2022)

B.E.S. SAS

Nom des sites : bwin.fr – partypoker.fr

Catégories : Paris sportifs – Jeux de cercle

Betclic Enterprises Limited

Nom des sites : betclic.fr

Catégories : Paris sportifs – Paris hippiques – Jeux de cercle

Feeling Publishing

Nom du site : feelingbet.fr

Catégories : Paris sportifs

GENYBET

Nom des sites : genybet.fr

Catégories : Paris sportifs – Paris hippiques

GM GAMING LIMITED

Nom des sites : betway.fr

Catégories : Paris sportifs

Joabet

Nom des sites : joa-online.fr – joabet.fr

Catégories : Paris sportifs

La Française des Jeux

Nom des sites : parionsweb.fr – parionsweb.fdj.fr – enligne.parionssport.fdj.fr

Catégories : Paris Sportifs

Netbet FR SAS

Nom des sites : netbet.fr – netbetsport.fr

Catégories : Paris sportifs

Pari Mutuel Urbain

Nom des sites : pmu.fr

Catégories : Paris sportifs – Paris hippiques – Jeux de cercle

Reel Malta Limited

Nom des sites : pokerstars.fr – pokerstarsmobile.fr – betstars.fr – pokerstarssports.fr

Catégories : paris sportifs – Jeux de cercle

Sportnco Gaming SAS

Nom des sites : france-pari.fr – feelingbet.fr

Catégories : Paris Sportifs – Paris Hippiques

SPS Betting France Limited

Nom des sites : unibet.fr

Catégories : Paris sportifs – Paris hippiques – Jeux de cercle

Vivaro Limited

Nom des sites : vbet.fr – pasinobet.fr – barrierebet.fr – partouchesport.fr

Catégories : Paris sportifs

Winamax

Nom des sites : winamax.fr

Catégories : Paris sportifs – Jeux de cercle

Zeturf France Limited

Nom des sites : zeturf.fr – zebet.fr

Catégories : Paris sportifs – Paris hippiques