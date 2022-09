L’Olympique de Marseille dévoile son nouveau maillot Third 2022-2023 (1ère sortie contre Tottenham en UEFA Champions League)

A l’occasion de son premier match d’UEFA Champions League 2022-2023 ce soir contre Tottenham, l’Olympique de Marseille dévoile son nouveau maillot Third.

Conçu par Puma, le maillot sera porté par les olympiens pour leur match à Londres. Côté design, le jersey s’appuie sur une base bleue azur en dégradé. Le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes bleues.

Du Plan d’Aou à la Corniche, de la Pointe Rouge à Noailles, du centre Robert-Louis-Dreyfus à la Belle de Mai : , . Votre nouveau maillot third, c’est celui de ville. #BienvenueSurMars pic.twitter.com/v56SRLtZA1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 7, 2022

Un 3ème maillot qui arbore le logo de Cazoo, Partenaire Majeur de l’OM depuis cette saison, sur la face avant.

Le storytelling

Les marseillais sont attachés à leur ville comme à leur club, les deux intrinsèquement liés. C’est ce lien indéfectible que PUMA a voulu mettre en avant sur le maillot à travers le mantra « Notre Ville, Notre Club » inscrit dans le cou du maillot.

Le design moderne du maillot lui donnant une dimension lifestyle, PUMA a choisi de mettre en avant la vraie vie des marseillais et des scènes de vie quotidienne des joueurs de l’Olympique de Marseille. Cette immersion dans la ville et dans le club se révèle ensoleillée, authentique, forte en caractère, imprévisible et profondément méditerranéenne.

