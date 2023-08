Droits TV – Le championnat de football d’Arabie Saoudite (Roshn Saudi League) diffusé sur CANAL+ en exclusivité jusqu’en 2025

Ce mardi, CANAL+ a officialisé l’acquisition des droits TV de la Saudi Pro League, le championnat de football d’Arabie Saoudite pour les deux prochaines saisons, à savoir 2023-2024 et 2024-2025.

Ces derniers mois, l’Arabie Saoudite a accéléré le pas concernant le développement de son championnat de football. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier, de nombreux joueurs ont signé des contrats souvent très lucratifs. Outre le portugais, la Roshn Saudi League (RSL), nom du championnat avec le Naming, accueille Karim Benzema, N’Golo Kanté, Seko Fofana, Sadio Mané, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Ryad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves, etc.

Suffisant pour susciter l’intérêt des diffuseurs à travers le monde. Pour l’Angleterre, l’Allemagne et l’Autriche, c’est la plateforme de streaming DAZN qui a remporté la mise selon le Daily Mail. Un contrat d’une saison évalué à 500 000 dollars. Des droits TV internationaux du championnat saoudien qui sont commercialisés par l’agence IMG.

Dans le détail, le contrat signé par CANAL+ concerne la France ainsi que la zone Afrique. La saison 2023-2024 de la RSL débute ce vendredi 11 août pour les 18 clubs. Les principaux clubs sont Al-Ittihad, Al Nassr, Al Hilal ou encore Ah Ahli. 4 clubs qui appartiennent au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) à hauteur de 75% depuis quelques semaines.

2 matchs par semaine sur les antennes CANAL+

En France, CANAL+ diffusera 2 rencontres par semaine en exclusivité sur ses antennes. « Les plus beaux buts et les images les plus fortes seront diffusés chaque semaine au sein des émissions emblématiques, sur myCANAL ainsi que sur les comptes sports des réseaux sociaux de CANAL+ » ajoute la chaîne cryptée dans son communiquée. « Avec la prestigieuse UEFA Champions League, la Premier League, la D1 Arkema, la Ligue 1 Uber Eats et désormais la Saudi Pro League, le football se joue sur CANAL+ à la rentrée ». Une acquisition qui permet ainsi à CANAL+ de proposer dans ses offres (l’offre d’abonnement à CANAL+SPORT est actuellement en promotion à 25,99€ par mois pendant un an) un contenu qui suscitera la curiosité des fans de football.

Pour l’Arabie Saoudite, l’arrivée massive de joueurs de premiers plans dans son championnat national entre dans le vaste projet d’investissement et de privatisation des clubs sportifs présenté en juin. Le pays souhaite ainsi favoriser les opportunités d’investissement dans le sport saoudien, renforcer le professionnalisme, la gouvernance et la viabilité financière des clubs sportifs et améliorer la compétitivité et l’infrastructure de ces derniers.

Etre dans le TOP 10 des championnats et le valoriser à 2 milliards d’euros en 2030

Surtout, l’Arabie Saoudite souhaite faire de son championnat de football, la Saudi Pro League, l’un des dix meilleurs au monde.

L’objectif annoncé est de faire passer les revenus commerciaux de la ligue saoudienne de 450 millions de riyals en 2022 (environ 112 millions d’euros) à plus de 1,8 milliard de riyals par an soit environ 450 millions d’euros, en 2030. Avec la volonté de valoriser ainsi la Roshn Saudi League à plus de 8 milliards de riyals en 2030, soit 2 milliards d’euros.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer ce tout nouveau championnat de football en exclusivité pour les abonnés de CANAL+. La Saudi Pro League rassemble un plateau de joueurs prestigieux que nous pourrons retrouver chaque semaine sur nos antennes et dans nos émissions comme le Canal Football Club » précise Thomas Sénécal, Directeur des Sports du Groupe Canal+, dans le communiqué. « Nous avons hâte de suivre les plus grandes stars internationales : les ballons d’or Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le champion du monde N’Golo Kanté ou encore Sadio Mané au sein de ce championnat en plein développement. »

