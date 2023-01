Cristiano Ronaldo à Al Nassr, les dessous d’un transfert historique

Salaire astronomique, énorme coup du pub pour les sponsors, ambassadeur de l’Arabie Saoudite… Depuis que CR7 a signé à Al Nassr, le joueur portugais et le pays sont au coeur de l’actualité et des discussions.

Après une vingtaine d’année au plus haut niveau du football européen, Cristiano Ronaldo a posé ses bagages en Arabie Saoudite. Le portugais est désormais un joueur d’Al Nassr, club de la ville de Ryad et jusque-là que très peu connue du grand public. Alors forcément, quand un joueur de l’envergure de Cristiano signe dans un club aussi peu médiatisé, l’effet est immédiat et stratosphérique.

C’est simple, depuis ce transfert, tous les médias et pas uniquement sportifs en ont parlé. À l’image de la présentation façon « rock-star » du joueur diffusée par de nombreuses chaînes de télévision. Au minimum, ils ont simplement évoqué le salaire que Ronaldo touchera. Dans les cas plus poussés, d’autres rumeurs sont venues enflammer des supporters déjà bien chauds sur le sujet. « Ronaldo, comme machine à influencer, va donner une autre image d’un État polluant, autoritaire. Cela semble surpayé mais pour eux, c’est presque donné » explique Jean-Baptiste Guégan, enseignant et spécialiste en géopolitique du sport, à L’Equipe. « C’est déjà la même résonance que Neymar qui rejoint le PSG qatari en pleine crise du Golfe (en 2017) »

Le contrat

Selon le Daily Mail et d’autres médias, la légende portugaise a signé un contrat de 2 ans et demi et touchera 200 millions d’euros par an. Pour d’autres, CR7 touchera cette somme sur la durée du contrat… Mais ce chiffre, aussi fou que long à écrire, englobe tous les revenus du joueur. Ce n’est pas uniquement ce que le club va gentiment verser tous les ans à Ronaldo. Selon le très suivi journaliste Fabrizio Romano, d’autres aspects comme des accords commerciaux et des accords de parrainage entrent également en compte. Le Parisien a récemment confirmé que sans ces primes, « cela reviendrait à un salaire de près de 70 millions d’euros par an ».

Dans ce contrat mirobolant, une clause bien particulière a également fait parler. Cristiano Ronaldo pourrait revenir en Europe et an Angleterre pour être précis. Il y a quelques jours, le journal espagnol Marca révélait que si Newcastle se qualifiait en UEFA Champions League, le club de Premier League pourrait s’attacher les services du quintuple ballon d’or. Une clause rendue possible grâce au lien qui unit Al Nassr aux Magpies détenus par le même fonds d’investissement. Actuellement 3ème de Premier League, si le classement du championnat anglais restait ainsi, l’aventure de Cristiano Ronaldo en Europe pourrait donc se poursuivre…

Le statut d’ambassadeur du pays

D’après plusieurs médias européens, ses engagements avec Al Nassr lui offrirait un statut d’ambassadeur de l’Arabie Saoudite. Mais pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l’Arabie Saoudite est un des candidats pour accueillir le Coupe du Monde 2030. Après le récent succès de l’organisation du dernier mondial au Qatar, le Moyen-Orient veut accentuer son influence dans le football mondial. Qui de mieux que Cristiano Ronaldo pour en être la tête d’affiche ?

Problème, un autre pays que Cristiano Ronaldo porte dans son cœur est également prétendant pour cette Coupe du Monde… Le Portugal. Alors même si ces informations sont, pour le moment, à prendre avec des pincettes, on imagine les problèmes que cela provoquerait. Cristiano soutenir l’Arabie Saoudite alors que son pays d’origine est aussi candidat… Difficile de se projeter.

Sans même officialiser ce statut, Cristiano l’a automatiquement acquis en venant à Al Nassr. Le club ne s’y trompe pas lorsqu’il décrit l’impact du joueur sous la publication Instagram officialisant sa venue. « C’est une signature qui ne va pas seulement inspirer notre club à atteindre des succès encore plus grand, mais qui va inspirer notre ligue, notre nation et les futures générations, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. »

La médiatisation du club

Inutile de vous faire un dessin, la visibilité médiatique qu’offre Cristiano Ronaldo à Al Nassr est sans précédent. Pour preuve, avant sa signature, le compte Instagram du club comptait quelque 860 000 abonnés. Aujourd’hui, ils sont un peu plus de 10 millions de followers. « L’effet Cristiano » avait déjà opéré en 2018 lors de sa signature à la Juventus. D’après Le Parisien, la Vieille Dame « avait enregistré +3,4 millions de followers pour un taux d’engagement record de 27,58% ». Pour rappel, Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie d’Instagram avec 500 millions d’abonnés.

Un coup de projecteur pour l’équipementier Duneus et le sponsor maillot

Avez-vous déjà entendu parler de Duneus ? Non ? Ne vous inquiétez pas, nous non plus. C’est l’équipementier d’Al Nassr et certainement le plus heureux de ce début d’année 2023. Comme le rapporte Foot Mercato citant le média local Al Watan, les supporters du club on pris d’assaut la boutique officiel du club et le maillot de Ronaldo est déjà en rupture de stock.

Un transfert qui permet également d’exposer à des millions de personnes à travers le monde le logo du sponsor maillot « Shurfah », un fonds d’investissement saoudien présent notamment dans l’immobilier et fondé par Abdullah Al Majed.

Un impact médiatique mondial à l’image de la présentation du joueur. 25 000 à 30 000 personnes étaient au stade pour scander le nom du Portugais et de nombreuses chaînes de télévision ont diffusé l’événement.

Au-delà du simple aspect sportif, c’est un nouveau coup géopolitique énorme de l’Arabie Saoudite. Après l’officialisation de l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est devenu, comme Lionel Messi, l’un des visages « sport » de l’Arabie Saoudite.

