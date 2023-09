Hisense Partenaire Officiel de l’UEFA Euro 2024 – « Hisense a vu sa notoriété presque doubler au cours des cinq dernières années »

L’entreprise chinoise Hisense a annoncé récemment le renouvellement de son partenariat avec l’UEFA pour sponsoriser l’Euro 2024.

En tant que sponsor « mondial » de cet évènement, Hisense obtient également les droits de sponsoring pour les qualifications européennes de l’UEFA en 2023-24 et 2025-26, les finales de l’UEFA Nations League en 2025, l’Euro U21 2025, Finalissima 2024, et l’UEFA Futsal 2026.

« Je suis ravi qu’Hisense renouvelle son engagement envers le football européen en tant que partenaire officiel de l’UEFA EURO 2024, qui sera le troisième EURO consécutif ensemble » rappelle Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA, dans un communiqué. « Leurs technologies continuent de contribuer à rendre le football plus accessible et plus agréable pour les fans du monde entier. »

« Hisense a vu sa notoriété presque doubler au cours des cinq dernières années »

Hisense et l’UEFA avaient déjà collaboré pour l’Euro 2016 et pour l’Euro 202. La marque était également un Partenaire de la Coupe du Monde 2022 de la FIFA. En France, Hisense est aussi Partenaire Officiel du Paris Saint-Germain.

Dans sa communication, Hisense revendique clairement sa stratégie dans le marketing sportif, « un élément clé de la croissance mondiale d’Hisense et de la reconnaissance de la marque dans le monde entier. Hisense a vu sa notoriété presque doubler au cours des cinq dernières années. »

À lire aussi