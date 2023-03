La nouvelle publicité de Hisense avec les joueurs du Paris Saint-Germain

La marque chinoise d’électroménager Hisense et le Paris Saint-Germain célèbrent cette année les 3 ans de leur collaboration. Pour l’occasion Hisense dévoile une nouvelle publicité avec certains joueurs du club.

Dans la nouvelle pub « Go Beyond Your Expectations », Hisense fait ainsi appel à Marco Verratti, Nuno Mendes, Fabian Ruiz mais aussi Leo Messi. On remarquera également la présence de Pablo Sarabia qui n’est plus au club.

Quelques jours après une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le slogan du spot publicitaire fera sourire. « Aller au-delà de vos espérances. Ce slogan vise à prouver aux consommateurs et aux supporters que les produits et la technologie d’Hisense, ainsi que l’équipe de football étoilée du Paris Saint-Germain, dépassent toutes vos espérances. » Ça, c’est sûr !

Dans cette courte vidéo, on peut voir les joueurs du PSG regarder un groupe d’enfants pendant un match de foot et passer un bon moment grâce aux produits de la marque (télé, réfrigérateur…).

Évidemment, comme ce sont des footballeurs et qu’ils ne peuvent pas s’en empêcher, Messi et compagnie débarquent sur le terrain pour taper le ballon.

Bien évidemment, Hisense espérait une qualification en 1/4 de finale de Ligue des Champions pour la mise en ligne de cette campagne promotionnelle. Cette année encore, les mauvaises langues diront que pour les joueurs du PSG, la Champions ce sera devant la TV…

