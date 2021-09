Offre Emploi : Responsable boutique, billetterie – Tango Bourges Basket

RESPONSABLE BOUTIQUE/BILLETERIE DU BOURGES BASKET :

Le Tango Bourges Basket est un club de basket-ball professionnel au plus haut niveau. Club historique du basket français, avec un des plus beaux palmarès nous recherchons une personne pour gérer la boutique officielle du club. Le fonctionnement du club ressemblant à celui d’une PME, nous sommes à la recherche de candidats volontaires et particulièrement motivés.

Sous la responsabilité du Directeur Général, Vous devrez

1. Gérer la boutique

– Agencer / Faire du merchandising (étiquetage prix/promotions, bonne présentation du produit, mise en rayon) ;

– Ouvrir et fermer la boutique

– Accueillir, renseigner, conseiller les clients

– Encaisser

– Gérer la comptabilité de la caisse

– Améliorer la méthode de réapprovisionnement

– Travailler sur l’amélioration des process de tri et de gestion des stocks, en partenariat avec le service comptabilité ;

2. Manager

– Animer 1 personne les soirs de match ;

– Représenter le club, ses valeurs, auprès du grand public et des clients ;

3. Développer les ventes de produits en marque blanque et @PUMA

– Recruter et fidéliser les clients

– Mettre en œuvre une stratégie de vente (merchandising, promotions, ventes spéciales)

– Communiquer sur la boutique (en lien avec le service communication) ;

4. Gérer la billetterie Grand Public du club

– Vendre des billets pour les rencontres en Championnat et en Coupe d’Europe ;

– Piloter la campagne d’abonnement (communication, organisation, suivi) ;

– S’assurer à chaque match du bon déploiement de la communication billetterie sur les différents médias du club (avec le service communication) ;

– Effectuer un reporting régulier des ventes (au match et par compétitions) ;

– Gérer le paramétrage du logiciel de billetterie utilisé par le club ;

– Gérer la gestion des clients grands publics les soirs de matchs ;

QUALIFICATION :

Profil recherché :

– Expérience en magasin, gestion (stocks, approvisionnement, caisse, mise en rayon) ;

– Commerçant(e) ;

– Sens de l’accueil et de l’écoute ;

– Organisé(e) et méthodique ;

– Réactivité, dynamisme, autonomie, pédagogie ;

– Motivé, impliqué ;

– rigueur dans les reportings ;

– force de proposition

– Convaincu(e) et impliqué(e) dans le monde du sport, une première expérience dans une boutique de club serait un plus ;

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : v.cavelier@bourgesbasket.com