Athlétisme – La Diamond League va retrouver une exposition en France sur L’Equipe et la plateforme OTT Sportall

Hier, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a annoncé la signature d’un nouveau partenariat média avec le groupe L’Equipe et la plateforme OTT Sportall.

Suite à l’arrêt du contrat de diffusion avec RMC Sport l’année dernière, l’athlétisme compte bien retrouver des couleurs et une exposition auprès du grand public français.

L’Équipe et la plateforme de streaming sportif Sportall se sont ainsi associés pour garantir une solution globale de promotion et de diffusion, alliant une visibilité en gratuit et la création d’une offre digitale payante.

Les passionnés d’athlétisme pourront notamment accéder aux compétitions produites par la FFA et à 13 des 14 meetings de la Wanda Diamond League (hors Meeting de Monaco) lors des 4 prochaines années, soit jusqu’en 2024 (année des JO de Paris) dans le cadre d’un accord avec IMG.

4 Meetings de la Diamond League en clair sur la chaîne L’Equipe

Dans le détail, la chaîne et le site L’Équipe diffuseront en direct les 5 à 6 événements majeurs de la FFA, dont le Meeting de Paris et les Championnats de France indoor et en plein air, mais aussi 3 autres meetings de la Wanda Diamond League. « La chaine L’Équipe et le site pourront diffuser à tout moment des extraits de tous les temps forts de la saison » précise le communiqué.

Une offre OTT payante pour les accros avec Sportall

En parallèle, les hardcore fans d’athlétisme auront dorénavant la possibilité de s’abonner à une offre OTT dédiée qui pourrait être baptisée « athlé.TV ».

Un produit digital qui sera fourni par la société Sportall. Reste à savoir quel sera le prix de cette offre. « La société Sportall, nouvel acteur digital du sport français, met à disposition de la FFA toutes ses solutions de production, promotion et diffusion digitale, et assurera le déploiement de la nouvelle application payante ATHLÉ.TV Cette application permettra à ses abonnés de bénéficier de la quasi-totalité des évènements français et internationaux du calendrier (les meetings nationaux, 13 meetings internationaux de la prestigieuse Wanda Diamond League rassemblant les plus grands athlètes mondiaux, mais aussi les principaux championnats de France, sur piste et running) ainsi que des contenus originaux produits par la FFA et Sportall, dans le cadre d’une offre multi-écrans inédite et exclusive. »

Précisons que L’Equipe distribuera la plateforme Athlé.TV au sein de son offre digitale avec un tarif préférentiel à ses abonnés numériques.

En outre, la régie publicitaire Amaury Média sera chargée de la commercialisation de l’ensemble de l’offre diffusée sur la chaîne et le site L’Équipe ainsi que sur l’application ATHLÉ.TV. « Toutes nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées pour le lancement de cette nouvelle offre, qui permettra aux annonceurs d’accéder à un contexte éditorial premium et fédérateur, à la fois dans l’écosystème L’Équipe et dans l’écosystème digital nouvellement créé par la Fédération » précise Kévin Benharrats, Directeur Général d’Amaury Média.