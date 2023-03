MLS – Giannis Antetokounmpo investit dans la franchise de Nashville SC

Hier, le basketteur grec des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo est devenu l’un des actionnaires minoritaires de l’équipe de Major League Soccer de Nashville.

On le sait, la MLS est un championnat en pleine effervescence. Des stars hollywoodiennes comme Matthew McConaughey, ou des sportifs (James Harden, Kevin Durant, Patrick Mahomes,…) et anciens comme David Beckham, font partie des nombreux investisseurs de ce championnat.

Une franchise valorisée 500M$ selon Forbes

Hier, la MLS pouvait se venter d’en avoir attiré un autre en la personne de Giannis Antetokounmpo. MVP de la saison 2019 et 2020 de NBA, la star de Milwaukee est désormais l’un des actionnaires de Nashville. Accompagné de ses deux frères, Thanasis et Kostas, la famille Antetokounmpo va ainsi pouvoir renouer avec un sport qu’elle connaît bien.

Adding to our ownership roster ✍️ We’re excited to welcome @PredsNHL star Filip Forsberg and two-time NBA MVP @Giannis_An34 to our ownership group. Also joining are professional basketball players @Thanasis_ante43, @alex_ante29 and @kostas_ante13. — Nashville SC (@NashvilleSC) March 2, 2023

Il y a quelques semaines, le magazine américain Forbes évaluait la franchise Nashville Soccer Club à 500 millions de dollars, en se basant sur des revenus 2022 estimés à 46 millions de dollars.

« Mon père était footballeur professionnel et c’est le premier sport dont je suis tombé amoureux en Grèce », explique le pivot des Bucks. « J’ai toujours rêvé de posséder une équipe de football. Lorsque mes frères et moi avons exploré Nashville SC, nous savions que c’était une équipe et une ville avec lesquelles nous voulions nous impliquer. »

Nashville, au centre de l’attention en MLS

À l’aube de sa quatrième année en Major League Soccer, Nashville peut également compter sur le soutien financier de la star de hockey sur glace, Filip Forsberg. Le suédois évolue d’ailleurs avec les Predators de Nashville en NHL.

« Le football est un sport mondial, et nos nouveaux propriétaires renforcent une fois de plus l’engagement de notre club à être une équipe mondiale » a déclaré John Ingram, propriétaire de la franchise. « Filip et Giannis ne sont pas seulement des athlètes incroyables… Nous partageons la conviction commune que nos équipes non seulement jouent selon les normes les plus élevées, mais élèvent également leurs communautés et aident ceux qui en ont le plus besoin. »

Nashville est certainement l’une des franchises de MLS qui fait le plus parler en ce début de saison Outre-Atlantique.

Avant cette annonce, le club avait dévoilé un maillot « Man In Black » hommage au légendaire chanteur américain de rock et de country Johnny Cash. Décédé il y a 20 ans à Nashville, il était surnommé « The Man In Black » (« L’homme en noir »).

