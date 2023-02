adidas prolonge avec la Major League Soccer (MLS) jusqu’en 2030, un contrat à 830 millions de dollars sur 6 ans ?

A l’aube de la saison 2023 qui débute ce week-end, la Major League Soccer officialise la prolongation de son contrat avec adidas.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, adidas continuera de fournir les maillots de match de l’ensemble de franchises ainsi que le ballon officiel.

Selon le média américain CNBC, le montant de ce nouveau contrat est évalué à 830 millions de dollars et porte sur une durée de 6 ans soit jusqu’en 2030.

Un chiffre qui n’a pas été confirmé par Don Garber, le commissioner de la MLS commissioner, et Rupert Campbell, Président d’adidas North America, lors de l’émission Squawk Box.

Le précédent contrat de 6 ans (2019-2024) entre adidas et la MLS était estimé à 700 millions de dollars, soit une moyenne de 116,66M$ par saison.

Alors que le soccer continue de progresser en Amérique du Nord (fanbase, revenus des équipes, audiences,…), adidas compte bien tirer son épingle du jeu et renforcer un peu plus sa position de marque leader dans le football, notamment sur les terres de son concurrent Nike. Pour cette saison 2023, les nouveaux maillots de MLS dévoilés ont plutôt bonne presse avec des looks puissants et uniques. Un travail qualitatif qui participe à la montée en gamme de la MLS, de la valeur perçue du championnat. Mention spéciale évidemment au maillot « Bruce Lee » de Seattle !

Surtout, l’année 2026 qui sera marquée par la Coupe du Monde de la FIFA aux USA, Canada et Mexique, marquera les 30 ans de partenariat entre la marque aux trois bandes et la MLS.

which jersey will you wear? one week till @MLS is back ⏳ pic.twitter.com/Glv2us4u2B — adidas Football (@adidasfootball) February 18, 2023

