Pour sa campagne « No Lay’s, No Game » (« Pas de Lay’s, pas de match »), la marque de chips fait appel au champion du monde argentin pour un nouveau spot publicitaire.

Quelques jours après avoir dévoilé une publicité avec Thierry Henry, c’est au tour de Leo Messi de se prêter au jeux du « No Lay’s, No Game ». Même principe qu’avec le champion du monde 98, si les fans chez qui Messi sonne pour voir le match ont des chips Lay’s, alors la pulga restera.

Un spot publicitaire de 30 secondes, plutôt drôle avec un Messi qui comme à son habitude ne dit pas grand-chose. Mais cet homme a-t-il vraiment besoin de parler ? La parodie du titre « All By Myself » d’Eric Carmen repris en « No Lay’s, No Game » vient rythmer le tout.

Avant d’aborder les 1/8e de finale retour de la plus belle des compétitions, voilà un moyen de se mettre dans l’ambiance. À cette occasion, la marque du groupe Pepsico, annonce également d’autres activations autour de sa nouvelle campagne comme la construction de terrains de foot à travers le monde. Notons que Lay’s et l’UEFA Champions League sont partenaires depuis 2015.

Quoiqu’il en soit, gardez toujours un paquet de Lay’s au fond de votre placard. On ne sait jamais qui peut toquer à la porte…

