Offre de Stage : Sponsorship Assistant – Accor

Sponsorship Assistant

• Paris, France

• Temps complet

• Catégorie: Ventes & Marketing

• Type d’emploi: Stage

Description du poste

Le/la Assistant Sponsoring assiste les Sponsorship Managers en charge des partenariats, dans la mise en place de ces sponsorings. Il/elle contribuera à l’exécution du plan d’actions marketing et communication associé. Le/la Assistant Sponsorship travaillera en étroite collaboration avec les différents partenaires, les agences de communication ainsi qu’avec les équipes internes pour assurer la bonne mise en œuvre des droits et campagnes sponsoring.

• Suivre l’implémentation de la stratégie d’activation des dispositifs partenaires.

• Construire un calendrier stratégique des campagnes d’activations et contenus sponsoring.

• Coordonner au quotidien le plan d’activation avec les partenaires.

• Coordonner les activations partenaires avec les différents services internes (Marketing, Communication, Digital, Brands, les relais en région…).

• Assurer la relation quotidienne avec les différentes agences.

• Assurer un tracking et suivi de l’efficacité et l’impact des différentes activations.

Qualifications

• Vous avez déjà eu la responsabilité de mettre en œuvre des campagnes d’activation/marketing/communication

• Vous êtes un(e) bon(ne) communicant(e) et vous savez accompagner différents types de partenaires

• Vous êtes rigoureux et capable de gérer des projets et leurs budgets associés.

• Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et multiculturel

• Vous aimez le travail d’équipe.

• Vous avez un anglais courant (écrit et parlé)

• Connaissance ou première expérience du marketing sportif/entertainment serait un plus

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à juliette.catrevaux@accor.com et pierrick.lyant@accor.com.