Apple s’offre l’intégralité de la Major League Soccer (MLS) dans le monde entier pour 10 ans, un deal à 2,5 milliards de dollars ?

En fin de journée, la Major League Soccer et Apple ont officialisé la signature d’un accord de diffusion mondial de 10 ans qui débutera dès la saison 2023.

Lors de la conférence de presse à laquelle nous avons pu assister, les intéressés ont rappelé le caractère « unique » de ce contrat dans l’histoire du sport et d’une ligue majeure de sport.

Sur le cycle 2023-2032, la Major League Soccer (MLS) a décidé de s’associer à Apple pour poursuivre son développement international.

Selon plusieurs médias américains comme le Sports Business Journal ou encore Sportico, le montant de ce contrat serait de 250 millions de dollars par saison, soit 2,5 milliards de dollars sur 10 ans. Interrogés lors de la visio, les intéressés n’ont pas souhaité confirmer ou contredire les chiffres évoqués. Rapporté aux 28 équipes de cette saison (extension de 30 à venir), le montant des droits de diffusion est évidemment « faible » comparé à celui des principales ligues de sports US et des championnats de foot en Europe.

L’abonnement au service de streaming MLS offert à l’ensemble des abonnés dans les clubs !

Apple TV App proposera le nouveau service de streaming de la MLS qui diffusera l’intégralité de la ligue nord-américaine de soccer sur l’ensemble des territoires, sans restrictions. Pour le moment aucun tarif n’a été communiqué. Certains matchs seront diffusés gratuitement aux abonnés à Apple TV+. Notons que le futur abonnement au service de streaming de la MLS sera offert aux abonnés des franchises !

Lors de la présentation du contrat aux médias, Eddy Cue, Vice-Président Services d’Apple, Don Garber, Commissioner de la MLS et Gary Stevenson, President and Managing Director of MLS Business Ventures ont rappelé à plusieurs reprises que les diffuseurs TV locaux (linéaire) aux USA et au Canada pourront négocier de nouveaux droits et diffuser certains matchs, les droits des principaux diffuseurs arrivant à échéance en 2022. En dehors de l’Amérique du Nord, la réponse était moins claire mais la porte est pour le moment ouverte à du cas par cas.

Lors de ce échange, Eddy Cue a précisé que « la MLS est la ligue avec la fanbase la plus jeune en Amérique du Nord. Avoir tout au même endroit, c’est idéal pour les fans du monde entier ».

Pour les débuts du service streaming de la MLS sur Apple TV, les matchs seront diffusés en 3 langues, anglais, français et espagnol. « D’autres langues arriveront dans les années à venir, nous voulons un produit global, alors… » a ajouté Gary Stevenson.

La volonté de « s’ouvrir au monde » avec l’appuie d’Apple coincide évidemment avec la perspective de la Coupe du Monde 2026 qui se disputera en Amérique du Nord, avec des matchs aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Il y a quelques mois, Apple a fait son entrée sur le marché des droits sportifs avec l’acquisition de quelques matchs de Major League Baseball (MLB).