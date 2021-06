Le détail des primes de l’UEFA Euro 2020 dont le montant total a été revu à la baisse à 331 millions d’euros

Pour cet UEFA Euro 2020 reporté d’une année en 2021, les 24 nations engagées se partageront un prize money total de 331 millions d’euros.

Dans le détail, la dotation financière a été réduite par rapport à celle annoncée en 2018, avant la crise du coronavirus. L’UEFA prévoyait en effet un montant initial de 371 millions d’euros, soit 40M€ de plus que ce qui sera partagé aux équipes nationales.

Notons que malgré cette baisse qui peut s’expliquer notamment par le manque à gagner en billetterie, la dotation financière de cet Euro 2020 version 2021 est supérieure à celle de l’Euro 2016 disputé en France (301M€).

Le détail des primes de l’UEFA Euro 2020 disputé en 2021

Concernant la répartition de la dotation financière globale de 331M€ de l’Euro 2020, chaque équipe reçoit une prime de participation de 9,25 millions d’euros.

Lors de la phase de poules, des primes à la performance viendront récompenser les nations : 1M€ pour une victoire, 500 000€ le match nul et 0€ pour une défaite.

La qualification en 1/8e de finale assure 1,5M€ en plus et 2,5M€ de plus pour une qualification en 1/4 de finale. Les demi-finalistes ajouteront 4M€.

Le vainqueur de l’UEFA Euro 2020 version 2021 empochera une prime de 8M€ de plus. Le finaliste se consolera avec 5M€.

Au total, en cas de « perfect » (3 victoires en poules), le vainqueur de l’Euro 2020 peut espérer empocher la somme de 28,25 millions d’euros au maximum de la part de l’UEFA. Vainqueur en 2016, le Portugal avait empoché 25,5 millions d’euros de prize money.

Quelles primes pour les joueurs ?

En participant à l’UEFA Euro 2020, compétition à suivre en intégralité sur beIN SPORTS, chaque fédération empoche une dotation financière remise par l’instance organisatrice de la compétition. Ensuite, chaque fédération se met d’accord avec les joueurs sur le montant de la prime reversée aux acteurs, généralement un pourcentage sur la prime globale définie par le parcours sportif.

Pour l’Equipe de France de Football, les Bleus pourraient toucher environ 340 000€ de primes en cas de titre et de parcours parfait en poules, comme le rappelle Le Parisien. Libre à chaque joueur de conserver ce montant où bien de l’utiliser par exemple pour financer des actions solidaires.

Les joueurs anglais pourraient eux empocher 461 000 livres, soit environ 536 000€.