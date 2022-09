SBB célèbre ses 10 ans « Que sont-ils devenus ? » Franck Caudrelier, co-fondateur de Gibus Cycles

En 2022, Sport Buzz Business célèbre ses 10 ans d’existence ! En 10 ans, le site a accueilli de nombreux journalistes, blogueurs et passionnés de marketing sportif pour des missions de rédaction et de développement.

Pendant ces 10 années, plus de 20 personnes sont ainsi passées chez Sport Buzz Business, dans le cadre de missions diverses, stages, blogging, pigistes…

Dans les prochaines semaines, nous vous proposons de découvrir le profil et le parcours de certains d’entre eux avec la rubrique « Que sont-ils devenus ».

Le premier portrait est consacré à Franck Caudrelier, le premier à avoir effectué un stage chez Sport Buzz Business.

SBB : En 2011-2012, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, tu as été le premier stagiaire de Sport Buzz Business. Peux-tu nous expliquer quel était ton rôle et quel cursus tu suivais à l’époque ?

Franck Caudrelier : Tout a commencé avec ce tweet en réalité.

Vous êtes en vacances et vous vous ennuyez ? Devenez chroniqueur/bloggeur SportBuzzBusiness ! | SportBuzzBusiness.fr http://t.co/W4ufAi8 — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) July 8, 2011

Pour la petite histoire, je me revois encore envoyer un DM sur Twitter depuis mon appart en collocation à Valparaiso au Chili. Je terminais ma 2ème année de licence STAPS dans le cadre d’un échange universitaire.

Au contraire de ce que mentionnait le tweet, je n’étais pas vraiment en vacances mais j’avais quand même quelques heures. Autant les mettre à profit, me suis-je dit. Ce qui a commencé par quelques articles écrits timidement, c’est ensuite transformé en un stage pour 2 missions principales : rédiger des articles au quotidien et participer au développement économique de SBB.

J’étais rentré en filière STAPS avec l’idée de devenir préparateur physique. J’y suis ressorti avec une licence en Management du Sport. Mon expérience sur SBB n’y est pas étrangère comme pour la suite de mon parcours, c’est sûr !

SBB : Tu es resté ensuite blogueur pour le site après ton stage, pourquoi ?

FC : Je n’y voyais que des avantages : enrichir une culture et des connaissances dans le marketing sportif, développer un réseau professionnel et travailler ma capacité à rédiger, interviewer ou encore synthétiser.

Le stage n’était pour moi qu’une opportunité de donner à cette expérience un cadre « officiel ». C’est donc tout naturellement que la suite s’est poursuivie avec SBB en parallèle de ma 3ème année de licence et des stages associés.

SBB : Quel est ton meilleur souvenir concernant un évènement auquel tu as participé ? As-tu une anecdote à nous partager ?

FC : Étonnamment, ou parce que j’étais étranger à ce milieu jusqu’alors, participer à des événements de façon privilégiée n’a pas été une motivation. Maintenant, avec le recul, j’ai conscience que cela m’a amené à vivre des événements sportifs dans des conditions uniques.

Je pense instinctivement au voyage de presse organisé par la LNR à l’occasion de la finale du TOP 14 2016 qui s’est déroulée exceptionnellement au Camp Nou à Barcelone. Stade magique, affluence et ambiance historique, scénario du match renversant… et surtout une nuit barcelonaise avec les joueurs du Racing qui n’était pas venus pour acheter du terrain !

SBB : Quel est ton poste aujourd’hui ?

Je suis le co-fondateur de Gibus Cycles, marque française de vélos enfants que j’ai créé avec mon associé Jean-Philippe DUMAS en septembre 2020.

On commercialise en ligne depuis l’été 2021 une gamme de vélos enfants qui simplifient comme jamais leur apprentissage et leur pratique grâce à des vélos ultra-légers, ergonomiques et durables.

Avec des vélos plus adaptés pour nos enfants comme ceux de Gibus Cycles, on est en mesure de transformer leur jeu d’un jour, en un réflexe de toujours : pour imaginer la Génération Vélo.

Je suis en charge du marketing au sens large pour la marque : branding, e-commerce, service client…

« Comme toutes les industries, le sport et son économie, se doivent et se devront d’être les moins impactant possible pour la planète »

SBB : Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel ? Quels conseils donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler dans l’univers du sport au sens large ?

FC : SBB a tout simplement été ma première expérience professionnelle, celle qui m’a forcément aidé à décrocher la seconde et a sûrement participé aux suivantes.

J’ai rencontré mon tuteur de stage de mon second stage (ndlr : community manager chez Havas Sport & Entertainment désormais Havas plays) lors d’une soirée où j’étais invité pour le compte de SBB. À la suite de cette expérience chez Havas, j’ai tout simplement mis mes études entre parenthèses pour accompagner des entreprises en freelance en tant que Community Manager. Je les ai ensuite reprise pour obtenir un diplôme Master 2 que j’ai suivi à Panthéon ASSAS Paris II en gestion des entreprises.

Ce qui m’a amené à repasser par la case stage et alternance que j’ai réalisé chez AKQA puis Sport Heroes Group.

J’ai continué à faire mes armes chez Sport Heroes Group en tant Marketing Manager pour arriver chez LOOK Cycle en tant que directeur du digital et e-commerce avant que je ne lance Gibus Cycles.

Un humble conseil qui, forcément, est issu et lié à mon parcours : faites de la veille, créer, réseauter… n’attendez pas de la seule formation qu’elle vous offre le projet et le poste que vous visez !

SBB : Qu’est-ce qui te fait vibrer aujourd’hui dans la communication par le sport et le sport business de manière générale ?

FC : La créativité que le sport amène dans la communication. Les victoires comme les échecs sont un terrain de jeu parfait pour les photographes, vidéastes, journalistes et publicitaires. Je suis fan des mots au sens large donc un titre en une de L’Equipe bien amené peut me faire vibrer, tout comme une prise de parole d’une marque pour féliciter son athlète/équipe. Nike excelle dans cet exercice !

SBB : Par rapport à ton métier d’aujourd’hui et ton expérience passée, quelles seront les tendances lourdes des 10 prochaines années dans l’industrie du sport ?

FC : Notre mission chez Gibus Cycles aujourd’hui c’est de mettre le plus d’enfants possible, et le plus tôt possible, sur des selles de vélos. Non pas pour nous faire plaisir en tant qu’entrepreneurs mais car ces enfants, qui seront les adultes de demain, seront heureusement/malheureusement (selon le point de vue) dans l’obligation de se déplacer avec des moyens de mobilité douce pour respecter la planète.

Comme toutes les industries, le sport et son économie, se doivent et se devront d’être les moins impactant possible pour la planète.