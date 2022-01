Offre de Stage : Assistant commercial – Sport Vision

Contrat : Stage 6 mois

Lieu : Paris

Service : Commercial

Début : janvier 2022

Description du poste :

Au sein de notre bureau de parisien et sous la responsabilité du chef de projet, vous participez à la conception et la mise en place d’un call-center dans le cadre de la création un outil digital marketing novateur en liaison avec les clubs, les ligues et la FFF :

• Réception appels entrants sur la gestion de problèmes d’ordre technique, commercial, marketing ou facturation vis-à-vis des clubs N2 et N3 ;

• Notes d’information, compte-rendu journaliers à émettre ;

• Appels sortants pour promouvoir les informations marketing et commerciales

Qualifications :

PROFIL :

Stage destiné aux étudiants de niveau licence – profil commercial

Dynamique, sérieux, organisé, bon relationnel, doté d’un fort sens commercial, vous savez faire preuve de rigueur. Vous êtes à l’aise au téléphone, avez un langage clair et efficace pour convaincre votre interlocuteur. Vous êtes persévérant et calme et savez gérer le stress.

Vous maniez sans souci les outils digitaux et êtes au point sur les différents réseaux professionnels.

CONDITIONS :

Stage de 6 mois (sous convention de stage à temps plein – indemnité de stage légale en cours)

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante :

cro@sport-vision.fr