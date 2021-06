Offre de Stage : e-merchandiser junior – GO Sport

Un seul objectif, le vôtre

Le Groupe GO Sport, notre club :

Yannick, Malika, Frédéric, Elodie… ils ont choisi GO Sport et partagent au quotidien, avec l’ensemble des collaborateur·rice·s du Groupe les valeurs GO Sport : Performance, Esprit d’Equipe, Orientation Client et Plaisir. Comme eux·elles, rejoins-nous!

Né au cœur des Alpes, à la suite des JO d’hiver de Grenoble, le Groupe GO Sport et ses enseignes sont devenus des partenaires privilégiés des marques internationales et des acteurs incontournables de l’univers des équipements de sport. Nous nous adressons aux sportif·ives·s pratiquant·e·s régulier·ère·s et amateur·rice·s à la recherche de la santé et du bien-être.

Parce que notre Groupe est en mouvement, nous recrutons de nouveaux·elles joueur·se·s de talent. Julien, Directeur E-Commerce et son équipe, au sein de notre siège d’Ivry-sur-Seine (94) recherchent un·e E-Merchandiser F/H en STAGE.

Stage à pourvoir à partir du mois de juillet pour une durée de 6 mois.

Plan de jeu :

Rattaché·e à la Responsable E-Merchandising, le·la E-Merchandiser F/H a pour mission de développer les ventes des produits marques internationales partenaires sur notre site E-Commerce via le Merchandising.

En tant que E-Merchandiser, tu optimises la mise en valeur des produits sur l’interface Web qui t’est confiée afin de faciliter et de susciter l’acte d’achat.

Tes challenges quotidiens :

– Animation & Merchandising :

Participation à la rédaction du plan d’animation commercial du site en réalisant une analyse des produits en lien étroit avec les équipes Offre et les marques

Animation des produits sur le site via tous les leviers existants (Merchandising, moteur de recherche interne, CRM)

Construction des pages marques et les pages de starification des opérations commerciales en lien avec les équipes Offre et Trade Optimisation et amélioration des contenus des produits en lien étroit avec l’équipe acquisition (SEO)

Mise en scène des produits sur la base d’un calendrier collaboratif afin de générer un maximum de trafic sur le site

Réalisation du plan Trade Web en collaboration avec l’équipe Trade Marketing

– Reporting :

Analyse de la performance commerciale, du trafic et des KPI Merchandising de la marque via un reporting hebdomadaire et évaluation des actions à mettre en place afin d’atteindre les objectifs fixés

– Trade Marketing :

Référent·e Web des campagnes mises en place par le service Trade Marketing

Interlocuteur·rice privilégié·e des membres du service Trade Marketing pour toutes les demandes de visibilité via le site Web

Garant·e de la bonne mise en ligne des pages marques négociées avec le service Trade Marketing

Suivi et reporting des différents espaces dédiés aux marques

– Gestion de projets :

Force de proposition sur les améliorations front et back office du site et suivre la mise en place de ces projets.

Profil de candidat recherché :

Actuellement en formation de niveau bac+4 minimum en Ecole de Commerce ou Université orientée Commerce et E-Commerce, tu es passionné·e de sport.

Ta connaissance du E-Commerce et du marché de la distribution d’articles de sport sont tes atouts pour établir le bon plan de jeu

Tu es reconnu·e pour ton sens du service client, tes compétences analytiques et ta créativité

Autonome et force de proposition, tu sais travailler sur des projets transverses

Tes qualités relationnelles te permettent d’atteindre en équipe les objectifs fixés

Joueur·se évoluant à international, tu parles impérativement l’anglais et tu maîtrises le Pack Office.

Tu souhaites évoluer dans l’entreprise ? GO Sport t’accompagnera dans ton projet.

Tu te reconnais dans notre club et son plan de jeu ? Fais nous parvenir ta candidature !

GO Sport développe et favorise l’inclusion sociale et la diversité, et se mobilise afin de traiter l’intégralité des profils sans considération d’âge, d’origines, de handicap ou toute autre forme de différenciation.

Contact : a.coupat@mail.go-sport.fr