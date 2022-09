Offre Emploi (CDI) : Chargé de Relation Concurrent – Peter Auto

Description société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion. Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto ”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– « Chantilly Arts & Elegance Richard Mille », concours d’élégance.

Au sein du pôle Compétition/Club, dans une équipe de 7 personnes, vous serez rattaché (e) au pôle Compétition. Vous serez en contact direct avec nos compétiteurs, collectionneurs qui participent à nos évènements : la saison Peter Auto (5 à 6 courses par an), le Tour Auto, Le Rallye des Princesses, le Rallye des Légendes, Le Mans Classic et Chantilly Arts et Elegance Richard Mille

Poste Relation Concurrents – Missions

• Être en charge des itinéraires pour tous nos rallyes (Tour Auto, Rallye des Princesses, Rallye des Légendes et autres projets) : repérage des tracés, évaluer le kilométrage, réaliser le roadbook

o Avoir une appétence pour la réalisation d’itinéraires rallye, la création de balade touristiques. Vous savez utiliser des outils comme GPX Viewer ou GPS Tripy RoadTracerPRO

• Gérer et suivre les dossiers concurrents/pilotes des différents évènements Peter Auto, suivi des dossiers d’engagement et facturation (relance des compétiteurs et points réguliers avec la comptabilité)

Qualités requises

• La connaissance de l’automobile sportive et ancienne est exigée. Avoir des notions techniques serait un plus, notamment s’agissant des règlements de courses automobiles.

• Rigueur et sens de l’organisation et un très bon relationnel.

• Maîtrise de l’anglais (+ de 50% des contacts)

Organisé(e), vous savez rendre compte et définir les priorités. Volontaire et autonome, vous appréciez le travail d’équipe. Une forte disponibilité est requise pour des déplacements sur les épreuves, les salons (semaine & weekend compris).

Profil recherché :

Selon expérience, junior ou senior, le critère de sélection se fait sur la compétence « tracé,itinéraire ».

De formation marketing (Bac+3 minimum) avec une spécialisation dans le marketing/communication événementiel et une très bonne connaissance automobile ancienne.

Pays: France

Localisation: Paris 75018

Contact : adelabrosse@peter.fr