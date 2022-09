Tennis – Standing élevé, communication soignée… Bilan de l’Open Blot Rennes 2022 avec Matthieu Blesteau, Directeur du tournoi

Ce dimanche, Ugo Humbert a dominé Dominic Thiem en finale de l’Open Blot Rennes 2022. Un ATP Challenger qui s’inscrit année après année comme un évènement local incontournable.

Aidé par la présence de nombreux joueurs de premiers plan, le 6ème tournoi français (prize money de 67 960€ dont 9 200€ pour le vainqueur) parvient à tirer son épingle du jeu avec un standing élevé ainsi qu’une communication soignée.

Derrière l’organisation du tournoi, on retrouve l’agence Rivacom qui gère également 3 autres tournois ATP/WTA et un open de golf.

« Nous sommes une vingtaine de personne à l’année, l’équipe de coordination monte à 50 personnes pendant le tournoi avec les free et les prestataires » nous précise Matthieu Blesteau, Directeur du pôle Sports de Rivacom et Directeur du tournoi.

Tout au long de la semaine, le tournoi qui compte BLOT comme partenaire-titre depuis 2020 a multiplié les initiatives « offcourt » pour attirer un public nombreux et enrichir l’expérience des spectateurs. Outre les nombreuses animations proposées, l’organisation a pu compter sur la présence de personnalités comme Louis Burton, Lionel Chamoulaud ou encore Gérard Holtz. Des concerts étaient également organisés tous les soirs, dont un en présence du chanteur Slimane. « La dynamique RSE, notamment sur l’aspect citoyen nous permet d’aller toucher un public différent » ajoute Matthieu Blesteau.

Au total, le Challenger a cumulé près de 31 500 spectateurs tout au long de la semaine, un record. Un succès populaire qui est également lié à la politique tarifaire attractive. « 5€ pour venir voir jouer Andy Murray, Richard Gasquet ou Dominic Thiem, c’est attractif » rappelle Matthieu Blesteau.

D’une manière générale, l’Open Blot Rennes semble avoir réussi à se construire une image de marque grâce à un niveau de prestations élevé pour un tournoi Challenger. Un niveau souligné tout au long de la semaine par les joueurs et notamment Thiem ou encore Humbert. « Tout ressemble à un ATP 250 : court central, lumières, son, le tout dans un Liberté (NDLR : le nom de la salle) plein presque tous les jours. Toute l’équipe engagée met beaucoup d’énergie pour le succès de ce tournoi, pour une organisation très professionnelle sous la commande de Rivacom Events. Félicitations ! » ajoute Anne Lassere, superviseur du tournoi (rapport ATP), dans un communiqué.

Un défi pour l’organisation qui doit faire avec un budget du tournoi à 1,7 million d’euros. « Nous devons avoir l’un des plus gros budgets pour un challenger. Le modèle économique est très fragile et la marge brute dégagée ridicule pour une agence. Mais un événement comme cela c’est aussi une vitrine et une plateforme commerciale fantastiques » nous détaille Matthieu Blesteau.

A l’instar du tournoi Challenger de Lyon, l’Open Sopra Steria, l’Open Blot Rennes peut compter sur le soutien de nombreux partenaires locaux. De nombreux espaces VIP étaient ainsi proposés aux entreprises, avec comme maitre mot, la convivialité.

Une communication digitale agile

Pour exposer un peu plus le tournoi aux yeux de tous, le tournoi a également pu compter sur une communication digitale agile, notamment sur les réseaux sociaux.

Tout au long de la semaine, de nombreux contenus ont été partagés sur Instagram ou encore Twitter. Le tournoi a également pu compter sur l’entrée ratée d’Evan Furness qui s’est pris un mur, aveuglé par la fumée, pour faire parler du tournoi. Une vidéo qui a enregistré pratiquement 1 million de vues uniquement sur Twitter.

Evan Furness vous le confirme, avec Grégoire Barrere, c’est un mur qui attend Peter Gojowczyk… 😅@FurnessEvan @GregBarrere #OBR2022 pic.twitter.com/dLz5f86n23 — Open Blot Rennes (@OpenBlotRennes) September 16, 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Open Blot Rennes (@openblotrennes)

Des places gratuites pour les Marion pour le premier match de Benoit Paire

Le tournoi a également profité de la présence de Benoît Paire à Rennes pour proposer une journée « Santé Marion ».

Mercredi dernier, l’entrée était gratuite toute la journée pour les Marion, sur présentation de la carte d’identité. « On en a parlé avec l’équipe communication et Benoit Paire a validé en amont. Il faut parfois casser les codes et ne pas avoir peur d’une communication un peu décalée. Là c’était plutôt marrant et rien de bien méchant » nous précise Matthieu Blesteau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Open Blot Rennes (@openblotrennes)

La semaine a également été l’occasion de mettre en avant les partenaires de manière originale. Pour activer son partenariat avec le tournoi, « Maison de la Literie » avait installé un lit à l’entrée d’un des salons VIP avec un photobooth. « L’idée était de se prendre en photo sur le lit et de pouvoir imprimer ou partager sur les réseaux sociaux avec un jeu concours récompensant la photo la plus originale » conclut Matthieu Blesteau.

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend l’année prochaine ? 👀 pic.twitter.com/pKq0kMM9t0 — Open Blot Rennes (@OpenBlotRennes) September 18, 2022

