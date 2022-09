Bridgestone mise sur 5 athlètes dont Kevin Mayer en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024

Partenaire TOP du Comité International Olympique (CIO) depuis 2014, Bridgestone a dévoilé ses 5 nouveaux ambassadeurs français qui accompagneront la marque jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de la nouvelle campagne « Prêt à performer », Bridgestone s’est attaché les services de Kevin Mayer (Décathlon), Mandy François-Elie (Para Athlétisme), Amandine Buchard (Judo), Manon Apithy-Brunet (Escrime) et Pauline Ado (surf).

L’occasion de communiquer autour de la préparation de ces athlètes pour Paris 2024 et de souligner qu’il ne faut pas compter sur la chance. Une campagne Bridgestone signée par les agences Golazo & We are Fearless.

« Nous savons que la persévérance est une valeur majeure et que la performance arrive quand tout est maîtrisé »

« Chez Bridgestone, nous ne comptons pas sur la chance. En tant qu’un leader mondial des pneumatiques qui fournit des solutions pour une mobilité sûre et durable, nous savons que la persévérance est une valeur majeure et que la performance arrive quand tout est maîtrisé. C’est ainsi que nous nous assurons que, dans chacun de nos produits et solutions ou initiatives tout soit sous contrôle pour garantir la sécurité des consommateurs. » explique Tom Adams, Directeur Général Bridgestone pour la France et le Benelux.

Il y a quelques années (2017), Bridgestone avait recruté Christophe Lemaitre (athlétisme), Sarah Ourahmoune (boxe) et Pierre Vaultier (snowboard cross) comme ambassadeurs. 3 athlètes français qui avait illustré la campagne « Poursuis Ton Rêve, quoi qu’il arrive ».

