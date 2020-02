Super Bowl 2020 – Pepsi remporte le match des marques sur Twitter

A l’occasion du 54ème Super Bowl remporté cette nuit par les Chiefs de Kansas City, les marques ont été nombreuses à tenter d’émerger sur Twitter. Partenaire Officiel de la NFL ou non, qui remporte le match ?

Selon les données relevées par Twitter et son partenaire Sprinklr, Pepsi est la marque qui a généré le plus de conversations parmi celles qui ont diffusé une publicité lors du Super Bowl. Désigné « MVP » de cet affrontement des marques baptisé « BrandBowl », Pepsi a notamment engagé les Fans grâce au show donné à la mi-temps par Shakira et Jennifer Lopez. Un spectacle sponsorisé par la marque de soda qui avait lancé sur Twitter un concours invitant les fans à prédire le déroulé du halftime show.

Make your predictions and keep track of all the jaw-dropping moments during the #PepsiHalftime show! #Sweepstakes Rules: https://t.co/U7OzBzJ5pV https://t.co/dhQ3NzL5y4

Pour sa publicité TV du Super Bowl 2020, Pepsi a réutilisé une recette qui a déjà fait ses preuves, celle d’afficher les couleurs du grand rival Coca-Cola dans un clip rythmé par Missy Elliott et H.E.R.

Pepsi a généré enfin de nombreuses conversations grâce à son activation offrant une canette de Pepsi Zero Sugar aux américains si le score d’une des deux équipes se finissait par un zéro, ce qui est le cas avec le 20-31.

EVERYONE CAN BE A WINNER!

Find out how you can get reimbursed for your Pepsi Zero Sugar.

Chat with us to get started: https://t.co/h2w1GsOWkH

Official terms: https://t.co/eQuGksEl9E pic.twitter.com/mxj0TxOA57

— Pepsi (@pepsi) February 3, 2020