Offre Emploi : Senior Project Manager – SPARTNER

CDI

Prise de fonction : début 2022

Prestataire de services auprès des professionnels du secteur du sport (Foot, Rugby, Hand, Volley, Natation, Formule 1, …). SPARTNER commercialise des prestations de services (hôtelières, aériennes, fer, location de véhicules) à une clientèle internationale composée d’acteurs du monde sportif professionnel.

Spartner accompagne les acteurs du monde du sport dans la conception et l’organisation des événements sportifs. Les services proposés par nos équipes comprennent en particulier :

La gestion des déplacements et des hébergements des professionnels du sport ;

Le pilotage des opérations sur site ;

La planification et la coordination générale des événements sportifs ;

La conception et la candidature à l’organisation d’événements sportifs ;

La définition de stratégies événementielles et les études d’impact social et économique.

Les principaux clients de Spartner sont les clubs professionnels français et européens, les écuries des championnats de sport mécanique, les fédérations françaises, les organisateurs de grands événements et les clubs amateurs.

SPARTNER, fournisseur de solutions de transport, d’hébergement et d’hospitalité sur les grands évènements sportifs, souhaite renforcer son équipe et recrute un.e SENIOR PROJECT MANAGER (H/F)

Rattachement hiérarchique : Directeur de la BU Event & Travel Federation

Profil :

– Diplômé.e d’une grande école ou université

– Minimum 5 ans d’expérience dans l’organisation d’événements sportifs

– Connaissance fine de la gouvernance et de l’organisation du mouvement sportif français et international

– Forte sensibilité aux univers de l’évènementiel et du marketing sportif

– Capacité à évoluer et à être proactif.ve dans un environnement dynamique et exigeant

– Autonome et à l’aise dans le travail en équipe

– Aptitude à travailler en mode projet et capacités à manager

– Pratique d’un anglais courant impératif

– Permis de conduire indispensable

– Bonnes qualités rédactionnelles

– Maitrise aboutie de la suite Office

Personnalité recherchée :

– Tempérament positif

– Compétiteur.trice dans l’âme

– Sens du service et esprit d’équipe développé

– Curieux.se et toujours prêt.e à trouver des solutions innovantes

– Pragmatique et respectueux.se des timings

– Sens de l’anticipation

– Aisance relationnelle

– Rigoureux.se, méthodique et soucieux.se du détail

Votre mission :

– Fondation, planification et coordination de grands événements sportifs à dimensions Internationales et Olympiques

– Soutien à la conception de nos offres commerciales

– Construction et pilotage de budgets d’organisations maitrisés

– Coordination d ’équipe projet et animation d’instances de pilotage

– Livraison de fonctions opérationnelles ou direction de site

– Sourcing, négociations, achats et contractualisation de prestations

– Gestion et suivi de comptes clients

– Maintenance de nos bases de données et développement de nos outils internes

– Administration des ventes et autres tâches du back-office

Rémunération :

Selon profil

Fixe + variable + intéressement

Contact :

Veuillez faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation) par email à Nicolas GERBAUT : ngerbaut@spartner-agency.com avant le 20 décembre.