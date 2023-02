Offre Emploi : services aux spectateurs & sûreté – Fédération Française de Tennis

La Fédération française de tennis (FFT), fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle est également propriétaire et organisatrice de grands tournois internationaux comme Roland Garros ou le Rolex Paris Masters. Enfin elle assure la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux olympiques et paralympiques.

La FFT va accompagner l’organisation de l’Evénement sportif majeur de l’été 2024, et dans ce contexte elle recrute un/une Référent activités : Services aux spectateurs & Sûreté.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste en CDD à objet défini à pourvoir dès le mois de janvier pour une durée de 21 mois.

Au sein du pôle SITES & OPERATIONS EVENEMENTIELS, rattaché/e au/à la Coordinateur/trice activités : Accréditations, Contrôle accès, Services spectateurs, Sûreté, Transport, Logistique livraisons de la FFT, et en étroite collaboration avec la Direction Evénement 2024 à Roland-Garros, il/elle intervient sur les différentes phases du projet grand Evénement 2024 et couvre le périmètre d’activités suivant :

Services aux spectateurs

Sûreté

Il/elle est la clé d’entrée unique pour ce périmètre, assure l’interface entre les experts internes FFT et le Comité d’organisation, et produit les Livrables ; dans le respect des exigences et des échéances du cahier des charges.

Missions par activité

Services aux spectateurs : En lien avec l’Organisateur en charge des « Accueil/Sûreté » & Services aux spectateurs

Fournit les services d’accueil, d’orientation et de placement des publics dans le périmètre de sécurité du Site et dans les tribunes

Conçoit, en lien avec les contributeurs internes et externes, coordonne et gère les flux grand public dans les zones de circulation situées dans le périmètre de sécurité du Site, conformément à la réglementation locale et en collaboration avec les services de sécurité de l’Evénement

Dimensionne, forme déploie, coordonne et supervise quotidiennement une équipe Event services assurant la livraison du plan opérationnel approuvé selon le calendrier et le budget

Assure un reporting régulier au Comité d’organisation

Gestion de flux => Analyse et modélisation des flux, réalisation supports (plans), accompagnement formation des volontaires et prestataires

Services aux spectateurs => Réalisation des documents, supports procédures, Accompagnement formation des volontaires, gestion des consignes, points infos, objets trouvés, services non marchands du stade, litiges Billetterie / Gestion des plaintes en lien avec la Billetterie

Sûreté & gestion de crise : En lien avec l’Organisateur en charge des « Accueil/Sûreté » & Services aux spectateurs

Sélectionne, achète, loue ou met à disposition l’ensemble des biens, matériaux et équipements requis pour la bonne exécution de cette activité

Sélectionne, contractualise, forme, coordonne et supervise l’ensemble des prestataires de sûreté privée

Administre l’ensemble des contrats et lorsque nécessaire développe tous les documents d’appel d’offres requis en lien avec les départements Achats & marchés et RSE

Encadre la réalisation de toutes les procédures de sûreté

Pilote, organise et manage le Poste Central d’Organisation

Recrute, forme et manage l’ensemble des ressources associées à cette activité en respectant le budget alloué

Assure un reporting régulier au Comité d’organisation

Compétences nécessaires :

Aptitude à la gestion et management de projet

Maîtrise du secteur de l’évènementiel et des opérateurs prestataires

Planification et budgétisation

Expérience probante dans l’événementiel

Pack office

Anglais professionnel

Qualités requises :

Créativité et curiosité

Polyvalence, flexibilité et adaptabilité

Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation

Esprit d’équipe et dynamique

Gestion du stress, réactivité et diplomatie

Qualités rédactionnelles et relationnelles

Formation/Expérience :

Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine événementiel

Expériences opérationnelles similaires

CONTACT : recrutement@fft.fr