Offre de Stage : Assistant.e Billetterie et Boutique – Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Dans le cadre de son développement et la mise en place de son projet « Horizon 2025 », le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball est à la recherche de sa ou son futur.e Assistant.e Billetterie & Boutique.

Depuis plus de 25 ans, le Chambéry Savoie Mont Blanc évolue au plus haut niveau national. Fort de 19 campagnes européennes et d’une présence reconnue de ses joueurs et de son staff en sélections nationales, le club brille également à l’international.

Jouant les premiers rôles dans le championnat le plus compétitif du monde, le club s’appuie sur sa formation pour réaliser ses performances et investit dans celle-ci en développant la 1ère Académie Internationale de Handball !

Avec des valeurs comme l’ambition, la générosité et la responsabilité, le Chambéry Savoie Mont Blanc est un réel acteur social, partie prenante de l’économie locale.

Rejoignez un des clubs phares du panorama handballistique français !

Sous la responsabilité du Directeur marketing & communication, vous participerez au développement du Chambéry Savoie Mont Blanc et aiderez le club à atteindre ses objectifs.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Répondre aux demandes des clients (téléphone, mail),

• Aide au paramétrage des logiciels de billetterie et CRM,

• Edition des billets de matchs et gestion des commandes,

• Aide à la gestion des facturations et encaissements de la billetterie et boutique

• Aide à la mise en place des dispositifs billetterie Jour J,

• Veille au bon déroulement des événements et projets du club,

• Vente de billetterie au match par match auprès de « Groupes » et du public B2C,

• Gestion d’un portefeuille de clients, prospection, fidélisation…

• Animation commerciale de la boutique et e-boutique du club,

• Gestion du stock boutique, envoi des commandes boutique et service après-vente,

• Participation aux campagnes marketing,

• Aider à l’organisation des matchs, à l’organisation billetterie et boutique soir de match,

• Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur.

VOTRE PROFIL

• Etudiant.e BAC +3 / BAC +4 ou BAC +5

• Avoir un attrait pour les métiers du marketing sportif

• Être autonome, réactif et rigoureux

• Être force de proposition et créatif

• Avoir une aisance relationnelle et le sens du contact

ORGANISATION ET INFORMATION

Stage de 4 à 6 mois

Rémunération : selon convention

Prise de poste : dès que possible

Être présent 5 jours par semaine + les soirs de matchs + événements du groupe (B2B & B2C)

Horaires : 9h00-12h00 | 14h00-18h00

Déplacement : Chambéry

Rejoignez-nous !

———————————————————————————————————–

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivant : tomas.fior@teamchambe.com avant le vendredi 17 février

Indiquer en objet : Candidature Assistant.e Billetterie & Boutique