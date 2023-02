Super Bowl 2023 – La marque Popcorners dévoile une publicité inspirée de Breaking Bad

A l’occasion du Super Bowl 2023, la marque de chips PopCorners va diffuser un spot publicitaire inspiré de la série TV Breaking Bad.

10 ans après la fin de la célèbre série, les acteurs Bryan Cranston, Aaron Paul et Raymond Cruz reprennent leurs rôles de Walter White, Jesse Pinkman et Tuco Salamanca dans une déclinaison croustillante baptisée « Break Into Something Good ».

Inspiré du scénario original de « Breaking Bad », le spot pub réinvente des scènes emblématiques et intègre des éléments qui raviront les fans de la série.

La publicité « Breaking Good » de la marque du groupe Pepsico sera diffusée lors du 3ème quart-temps du Super Bowl.