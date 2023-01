Offre Emploi : Social Media Manager – All In Group

ALL IN GROUP est un groupe prestigieux spécialisé dans les sports de raquettes regroupant les activités sport business de Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga.

Ce groupe, qui connaît une forte croissance, s’impose peu à peu comme un acteur majeur de ce secteur en France.

Dans le cadre de son développement et notamment en vue de l’ouverture du ALL IN COUNTRY CLUB, un complexe haut de gamme de 3,5 hectares qui regroupe une académie de tennis et un Country Club d’exception, nous recherchons un Social Media Manager H/F.

LES MISSIONS

Concevoir et déployer la stratégie digitale du groupe (site internet et réseaux sociaux)

Manager les équipes en charge de la création et de la publication des contenus (équipe de 6 personnes réparties sur 10 comptes différents)

Planifier et publier quotidiennement des contenus pertinents sur les différents médias sociaux appropriés en fonction des canaux et des cibles, et selon le calendrier éditorial établi

Animer les réseaux sociaux en créant des contenus digitaux spécifiques (photo, vidéo, story, visuels, drone, GIF …)

Assurer une veille sur les tendances des médias et contenus, ainsi que sur les concurrents (analyse de la stratégie digitale des concurrents)

Réaliser des reportings hebdomadaires et mensuels pour analyser les performances de la stratégie digitale mise en place (abonnés, taux d’engagement, taux de conversion…)

Être garant des informations diffusées et de la e-réputation du groupe (rôle de modérateur pour répondre aux questions, intéragir avec les fans…)

Être présent et assurer la visibilité digitale des évènements clés (tournois, évènements corporates, stages…)

Travailler en collaboration avec les graphistes et photographes officiels sur les tournois et évènements clés afin d’avoir le contenu nécessaire à la communication durant les évènements, mais également à l’année

Assurer un rôle créateur de contenus photos et vidéos et de formateur auprès des équipes sur la prise d’images

Produire les plans de communication répondant aux besoins pour les opérations spéciales des différentes marques du groupe

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire d’un Bac+3 minimum en marketing et communication Vous avez une affinité avec le milieu sportif

Vous avez déjà une expérience professionnelle en animation de réseaux sociaux et community management

Vous êtes familier(e) avec le digital, vous maîtrisez les réseaux sociaux et les différents outils

Vous maîtrisez la Suite Adobe (Photoshop, InDesign…), le Pack Office, ainsi qu’un ou plusieurs logiciels de montage vidéo

Vous êtes organisé(e) et faites preuve de rigueur

Vous êtes créatif(ve) et autonome et vous savez être force de proposition Vous maîtrisez l’anglais et savez communiquer en interne

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Déplacements à prévoir sur les différents sites ALL IN GROUP dans le cadre de ses événements Poste basé à Lyon-Décines au ALL IN COUNTRY CLUB (ouverture été 2023) au sein du Pôle de Loisirs d’OL Vallée.

RÉMUNÉRATION : Selon profil

DATE DE DÉBUT : Dès que possible

Venez nous rejoindre et travailler dans une ambiance jeune et sportive au sein d’une structure unique !

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à mael.grazzini@allin.academy