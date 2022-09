Offre Emploi (CDI) : Commercial / Sales Manager – QUARTERBACK

CDI – COMMERCIAL PROSPECTION / SALES MANAGER – H/F

QUARTERBACK est une agence pionnière en Marketing Sportif et Evènementiel depuis plus de 35 ans. Nous sommes spécialisés en conseil, organisation et production globale d’événements ; en développement de grands projets pour les entreprises ou institutions sportives ; mais aussi en hospitalité, voyage & séminaire/MICE ; ainsi qu’en sponsoring et accompagnement des marques sur nos événements propriétaires ou sur leurs dispositifs partenaires.

Dans le cadre du développement commercial de l’agence en pleine expansion, Quarterback est à la recherche d’un(e) commercial(e)/développeur avec minimum une première expérience réussie en terme de prospection dans l’industrie du sport ou de l’événementiel.

Le poste est un contrat à durée indéterminée, basé à Boulogne-Billancourt (92), à pourvoir dès que possible.

MISSIONS

Au sein d’une équipe de 5 commerciaux et sous la responsabilité hiérarchique de son Directeur Commercial, les tâches qui lui seront confiées consisteront notamment, sans que la liste soit exhaustive, à :

– Commercialiser activement les produits hospitalités, travel & MICE de Quarterback, et le cas échéant les opportunités transversales du Groupe.

– Développer le portefeuille clients en prospectant intensivement (via des initiatives marketing dédiées, contacts téléphoniques, rendez-vous clients, salons professionnels… etc) pour identifier en permanence de nouveaux clients potentiels et développer sans cesse le portefeuille de l’agence

– Avoir une démarche proactive, innovante et force de proposition en terme de développement commercial terrain et téléphonique

– Mettre à jour régulièrement la base de données clients et prospects, avec une rigueur particulière sur le CRM ou son reporting d’activités

– Participer au bon déroulement des prestations sur les événements tout en entretenant un contact privilégié avec les clients sur site afin de les développer et fidéliser.

EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES

Autonome, dynamique et chasseur dans l’âme, vous êtes passionné(e) par l’événementiel, le sport et la vente ;

Vous bénéficiez d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, d’importantes qualités humaines et collaboratives à la recherche d’un véritable challenge avec un état d’esprit « agence » voir « start’up » ;

Vous avez une formation en école de commerce ou universitaire bac +4/5, maitrisez l’anglais écrit et parlé (troisième langue appréciée) ;

Vous validez à minima une première expérience réussie en prospection commerciale…

Nous serions ravis de vous rencontrer !

Merci d’envoyer votre candidature (CV & Motivations au format PDF) avec le titre de l’offre à l’adresse pecqueur@quarterback-group.fr