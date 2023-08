Rugby – Antoine Dupont nouvel ambassadeur de Piscines Carré Bleu

A quelques semaines de la Coupe du Monde de Rugby 2023 disputée en France, Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, accueille un nouveau partenaire avec les Piscines Carré Bleu.

Comme nous le précise Loïc Mouquet, Directeur Général de l’agence Family Sport Agency, « la durée du contrat est de 2 ans ». L’histoire de ce partenariat a débuté lorsque le joueur de l’Equipe de France et du Stade Toulousain a contacté Carré Bleu pour faire construire sa piscine. L’idée d’un partenariat est alors évoquée. L’agence Family Sport Agency a alors présenté un plan de communication qui a intéressé Carré Bleu et Bros.agency, l’agence qui gère les contrats d’image d’Antoine Dupont.

Dans le cadre de ce contrat, Antoine Dupont est donc le nouvel ambassadeur des Piscines Carrée Bleu et apparait dans une première campagne publicitaire lancée en print jusqu’à la fin de l’année (« J’ai toujours rêvé de Bleu » et « Pour ma piscine, j’ai choisi une marque qui s’engage »), notamment dans Le Figaro et de la presse spécialisée comme Côté Ouest, Ideat, The Good Life, etc,.

« Si Antoine Dupont souhaitait une piscine dans un design très actuel et idéalement imaginée pour ses moments de détente, il attendait aussi que sa construction soit respectueuse de notre planète. L’engagement fort de la marque en termes d’écoresponsabilité l’a convaincu » explique la société dans un communiqué. « La piscine du rugbyman fait appel à de beaux matériaux provenant de la région toulousaine, où il réside, et ce circuit court est un autre argument essentiel aux yeux de ce sportif de haut niveau sensible à la protection de l’environnement »

« C’est sympa d’avoir des sponsors mais la préoccupation numéro 1 reste les performances sur le terrain. Même si l’emploi du temps est chargé, je ne fais jamais passer les sollicitations extérieures avant mon entraînement, ma récupération… Je m’impose ses contraintes » nous expliquait il y a quelques mois Antoine Dupont dans une interview accordée à Sport Buzz Business sur sa vision du sponsoring sportif et son partenariat avec Volvic. « Je ne veux pas inventer un rôle pour entrer dans les standards de communication d’une marque, je reste sensible à ça dans mes choix »

Sur la thématique « piscine » et « rugby », nous pouvons également rappeler que Sébastien Chabal est lui ambassadeur de la société Irrijardin.

