Sponsoring – Lyca Mobile nouveau partenaire majeur du Paris FC

Hier, en marge du match de Ligue 2 BKT contre le HAC, le Paris FC a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Lyca Mobile.

Dans le cadre de cet accord, l’opérateur mobile (cartes rechargeables) est désormais visible sur le maillots des joueurs, en haut de la face avant.

Une visibilité qui s’inscrit dans la suite logique de l’arrivée de BRI Sports Holdings dans l’actionnariat du club. BRI Sports Holdings appartient à Allirajah Subaskaran, fondateur et président du groupe Lyca au Royaume-Uni.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Lyca Mobile est désormais Partenaire Majeur et sponsor maillot du Paris FC, renforçant ainsi nos liens avec le club. Le Paris FC est un club très ambitieux qui a su mettre en place les investissements et les infrastructures nécessaires pour exploiter le potentiel du club, former les meilleurs talents à la fois dans les équipes féminine et masculine, et ainsi propulser les équipes au plus haut niveau. » précise Allirajah Subaskaran dans un communiqué.