Sponsoring – SCC France s’associe avec Renaud Lavillenie

SCC poursuit son implication autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans le monde de la perche en annonçant un partenariat avec Renaud Lavillenie.

Champion olympique à Londres en 2012, Renaud Lavillenie pourra désormais compter sur SCC dans sa quête de participation aux JO de Paris.

Déjà « Supporteur officiel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », le groupe informatique accentue son implication dans le sport en signant un contrat sponsoring avec Renaud Lavillenie.

La société avait récemment soutenue le All Star Perche, évènement organisé par le perchiste français et durant lequel Armand Duplantis a battu le record du monde indoor. « Pour notre premier sponsoring sportif, nous sommes plutôt chanceux et reconnaissants de cette belle opportunité » nous confiait Sandrine Denoble, Directrice Marketing & Communication de SCC France, il y a quelques semaines.

Avec ce nouveau partenariat, Lavillenie pourra ainsi s’appuyer sur un « engagement financier et humain » de SCC. L’athlète français « portera donc les couleurs de l’ESN et prendra part à différentes interventions de communication ».

« À quelques mois des prochains Jeux Olympiques, c’est un réel plaisir de pouvoir compter sur un nouveau partenaire qui vient récemment de s’associer à Paris 2024. » explique ainsi Renaud Lavillenie, dans un communiqué. « La préparation pour mes potentiels 4ème JO est importante et mon ambition, comme SCC, est d’être performant le jour J à domicile. »

