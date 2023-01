SCC devient Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 va collaborer avec le groupe informatique SCC.

SCC va ainsi gérer l’approvisionnement et la fourniture d’équipements informatiques, audiovisuels, reprographiques, mais aussi mobiles. Parmi eux des produits des Partenaires Mondiaux (TOP) du Comité International Olympique (CIO).

Pour répondre à la stratégie du comité en matière de numérique responsable et d’économie circulaire, SCC France reprendra tous les équipements à la fin des Jeux pour leur offrir une seconde vie. Une de ses filiales, qui emploie « plus de 65% de personnes en situation de handicap assurera ainsi la reprise et le traitement des équipements pour leur reconditionnement ou leur recyclage ».

« Ensemble, nous allons relever l’immense défi informatique et technologique que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, … C’est non seulement leur expertise, mais aussi leur mobilisation pour une technologie plus durable, qui feront toute la différence. » À ainsi réagis Tony Estenguet, président de Paris 2024, dans un communiqué. « … Leur réemploi pour limiter le gaspillage digital sont des exemples concrets et en parfaite adéquation avec notre ambition d’organiser des Jeux avec un impact réduit sur l’environnement et de contribuer à un nouveau modèle d’événements, plus responsable. »

